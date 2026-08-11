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Головна Спорт Світоліна звернулася до українців після перемоги над росіянкою

Світоліна звернулася до українців після перемоги над росіянкою

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 08:27
Світоліна звернулася до українців після перемоги над нейтральною суперницею
Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела непростий матч у чвертьфіналі турніру в Торонто. На корті WTA 1000 одеситка подолала опір "нейтральної" Катерини Александрової. Перший сет залишився за росіянкою, але потім гра почала розвиватися за іншим сценарієм.

Світоліна не тільки здобула вольову перемогу, а й "повісила бублик" суперниці, повідомляють Новини.LIVE.

У чвертьфіналі WTA 1000 у Торонто Еліна Світоліна взяла гору над Катериною Александровою, однією з найтитулованіших російських тенісисток. "Нейтральна" спортсменка впевнено розпочала перший сет і виграла його з рахунком 6:3. Однак потім Світоліна продемонструвала характер і здійснила камбек.

Катерина Александрова (16) — Еліна Світоліна (9) — 6:3, 0:6, 3:6.

Це вже 41-а перемога Еліни в сезоні. Її рекордом є 50 виграних матчів у 2017 році.

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Українка зізналася, що її суперниця провела сильний перший сет. Однак у Еліни Світоліної є "бойовий режим", який їй довелося увімкнути, щоб переломити хід поєдинку.

Одеситка подякувала за підтримку українцям, яких виявилося чимало на трибунах у Торонто. Це надихає Еліну Світоліну робити все можливе для перемоги в кожному матчі.

"У мене є трохи більше доби, щоб відпочити. Після цього ми з командою обговоримо, як підлаштуватися під гру наступної суперниці. Мені доведеться показати все, на що я здатна, щоб пробитися до фіналу", — заявила українка.

У півфіналі турніру в Торонто Еліна Світоліна зіграє з польською тенісисткою Ігою Свентек. Поєдинок відбудеться в ніч на 13 серпня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що бразилець Неймар може стати одноклубником Ліонеля Мессі та Луїса Суареса в "Інтері" з Маямі.

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Еліна Світоліна Теніс WTA
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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