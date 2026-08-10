Неймар може стати одноклубником Мессі в Інтер Маямі

Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Неймар. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Власник американського клубу "Інтер Маямі" Девід Бекхем готує сюрприз для вболівальників. Він готовий запропонувати короткостроковий контракт легендарному гравцеві. Новачком команди може стати Неймар.

Бразилець натхнений можливістю переїхати до США, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Gols do Brasileirão.

Колишній лідер збірної Бразилії Неймар, всупереч прогнозам, не збирається залишати футбол. Найближчим часом він може стати гравцем "Інтера" з Маямі. Гравець уже досяг принципової домовленості з американським клубом і підшукує житло в США для себе та своєї родини.

Чому Неймар готовий до трансферу

Очікувалося, що 34-річний бразилець завершить кар'єру наприкінці 2026 року. Однак його надихнула ідея знову виступати в одній команді з аргентинцем Ліонелем Мессі та уругвайцем Луїсом Суаресом, які є друзями Неймара поза футбольним полем.

Зіркове тріо виступало за "Барселону" з 2014 по 2017 роки. За цей час вони забили 363 голи. Завдяки зусиллям своїх зірок каталонці в ті роки домінували та перемогли в Лізі чемпіонів. Пізніше Неймар виступав разом із Ліонелем Мессі за французький "ПСЖ".

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