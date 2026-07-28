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Головна Спорт Неймар після ЧС-2026 саботуватиме матчі Сантоса

Неймар після ЧС-2026 саботуватиме матчі Сантоса

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Дата публікації: 28 липня 2026 08:54
Неймар відмовляється грати за Сантос після ЧС-2026
Останні матчі Неймара у складі збірної Бразилії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Легендарний Неймар так і не зміг повернути собі радість від футболу після ЧС-2026. Нападник завершив виступи у збірній Бразилії. При цьому він не хоче грати й за "Сантос".

Контракт Неймара з клубом діє до кінця наступного сезону, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на O Globo.

Керівництво "Сантоса" надало 34-річному Неймару коротку відпустку після повернення з Кубка світу, хоча бразилець провів на полі небагато хвилин під час турніру. Незабаром футболіст заявив, що отримав травму. Однак поки його команда виступала на виїзді, сам Неймар взяв участь у турнірі з покеру. Незабаром після цього він став фігурантом нового скандалу.

У "Сантосі" незадоволені Неймаром

У домашньому поєдинку з "Шапекоенсе" зірковий футболіст забив дубль. Гравець поводився на полі зарозуміло і постійно висував претензії до партнерів по команді. Після фінального свистка арбітра в роздягальні "Сантоса" спалахнув конфлікт через дії Неймара.

Наступного дня під час тренування бразилець демонстративно не брав участі в командній роботі. Він спокійно випив кави, кілька разів позував фотографам, а потім без дозволу тренерського штабу достроково поїхав додому.

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Нинішній контракт Неймара, з великою ймовірністю, може стати останнім у його кар'єрі. Гравець, чия кар'єра була затьмарена великою кількістю травм, вже не раз зізнавався, що втомився від футболу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що арбітр, який працював на фіналі ЧС-2026, вирішив достроково завершити кар'єру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що футболіст французького "ПСЖ" Бредлі Барколя веде переговори про трансфер до "Ліверпуля".

футбол Неймар ФК Сантос
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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