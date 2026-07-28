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Главная Спорт Неймар после ЧМ-2026 саботирует матчи Сантоса

Неймар после ЧМ-2026 саботирует матчи Сантоса

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Дата публикации 28 июля 2026 08:54
Неймар отказывается играть за Сантос после ЧМ-2026
Последние матчи Неймара в сборной Бразилии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Легендарный Неймар так и не смог вернуть себе радость футбола после ЧМ-2026. Атакующий футболист завершил выступления в сборной Бразилии. При этом он не хочет играть и за "Сантос". 

Контракт Неймара с клубом действует до конца следующего сезона, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на O Globo

Руководство "Сантоса" предоставило 34-летнему Неймару короткий отпуск после возвращения с Кубка Мира, хотя бразилец провел мало минут на поле во время турнира. Вскоре футболист заявил, что получил травму. Однако пока его команда выступала на выезде, сам Неймар принял участие в турнире по покеру. Вскоре после этого он оказался фигурантом нового скандала. 

В "Сантосе" недовольны Неймаром 

В домашнем поединке с "Шапекоэнсе" звездный футболист оформил дубль. Игрок вел себя на поле надменно и постоянно предъявлял претензии партнерам по команде. После финального свистка арбитра в раздевалке "Сантоса" вспыхнул конфликт из-за действий Неймара

На следующий день во время тренировки бразилец демонстративно не принимал участия в командной работе. Он спокойно выпил кофе, несколько раз позировал фотографом, а потом без позволения тренерского штаба досрочно уехал домой. 

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Нынешний контракт Неймара с большой долей вероятности может стать последним в его карьере. Игрок, чья карьера была омрачена большим количеством травм, уже не раз признавался, что устал от футбола. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что арбитр, работавший на финале ЧМ-2026, решил досрочно завершить карьеру

Ранее Новини.LIVE сообщали, что футболист французского "ПСЖ" Бредли Барколя ведет переговоры о трансфере в "Ливерпуль". 

футбол Неймар ФК Сантос
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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