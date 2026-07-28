Неймар отказывается играть за Сантос после ЧМ-2026

Последние матчи Неймара в сборной Бразилии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Легендарный Неймар так и не смог вернуть себе радость футбола после ЧМ-2026. Атакующий футболист завершил выступления в сборной Бразилии. При этом он не хочет играть и за "Сантос".

Контракт Неймара с клубом действует до конца следующего сезона, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на O Globo.

Руководство "Сантоса" предоставило 34-летнему Неймару короткий отпуск после возвращения с Кубка Мира, хотя бразилец провел мало минут на поле во время турнира. Вскоре футболист заявил, что получил травму. Однако пока его команда выступала на выезде, сам Неймар принял участие в турнире по покеру. Вскоре после этого он оказался фигурантом нового скандала.

В "Сантосе" недовольны Неймаром

В домашнем поединке с "Шапекоэнсе" звездный футболист оформил дубль. Игрок вел себя на поле надменно и постоянно предъявлял претензии партнерам по команде. После финального свистка арбитра в раздевалке "Сантоса" вспыхнул конфликт из-за действий Неймара.

На следующий день во время тренировки бразилец демонстративно не принимал участия в командной работе. Он спокойно выпил кофе, несколько раз позировал фотографом, а потом без позволения тренерского штаба досрочно уехал домой.

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Нынешний контракт Неймара с большой долей вероятности может стать последним в его карьере. Игрок, чья карьера была омрачена большим количеством травм, уже не раз признавался, что устал от футбола.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что арбитр, работавший на финале ЧМ-2026, решил досрочно завершить карьеру.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что футболист французского "ПСЖ" Бредли Барколя ведет переговоры о трансфере в "Ливерпуль".