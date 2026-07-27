Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Судья, который работал в финале ЧМ-2026, неожиданно ушел из футбола

Судья, который работал в финале ЧМ-2026, неожиданно ушел из футбола

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 14:25
Славко Винчич неожиданно завершил карьеру судьи в 46 лет
Славко Винчич во время работы на Чм-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Словенский футбольный арбитр Славко Винчич объявил о завершении профессиональной карьеры. Именно этот судья обслуживал несколько матчей ЧМ-2026, включая финал между Испанией и Аргентиной. О причиназ своего решения он ничего не сообщил. 

Винчич несколько раз входил в список лучших футбольных судей мира, сообщают Новини.LIVE

Словенец Славко Винчич стал арбитром ФИФА в 2010 году. Со временем он вошел в когорту лучших арбитров мира. С тех пор он работал на континентальных и мировых первенствах, обслуживал финал Лиги чемпионов в сезоне 2023/24 и финал Мундиаля-2026

Славко Винчич
Славко Винчич в финал ЧМ-2026. Фото: Reuters

По итогам Кубка Мира Международный институт футбольной истории и статистики (IFFHS) признал Славко Винчича лучшим арбитром турнира. Ранее, в 2024 году, он занял второе место в рейтинге лучших арбитров мира по версии IFFHS.

Скандал с Винчичем 

В 2020 году словенский судья оказался в эпицентре неприятной ситуации, которая могла оставить след на его репутации, но этого не произошло. Славко Винчича вместе с другими людьми задержали на частной вилле в Боснии

Читайте также:

Он присутствовал на вечеринке, которую организовала российская модель. Многих фигурантов того скандала обвинили в употреблении наркотиков и участии в оргии, однако Славко Винчичу удалось выйти из этой истории без репутационных потерь. 

 Напомним, Новини.LIVE писали, как Александр Усик отпраздновал победу Энтони Джошуа над Кристианом Пренгой. 

Также Новини.LIVE сообщали, что клуб Криштиану Роналду из Саудовской Аравии столкнулся с долгами, которые повлияют на перспективы команды. 

футбол судьи ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации