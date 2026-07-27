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Главная Спорт Аль-Наср столкнулся с большими проблемами из-за зарплаты Роналду

Аль-Наср столкнулся с большими проблемами из-за зарплаты Роналду

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 10:12
Аль-Наср ищет новых инвесторов из-за серьезных финансовых проблем
Криштиану Роналду и тренер Роберто Мартинес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Чемпиону Саудовской Аравии "Аль-Насру" будет сложно защитить титул. Клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Одним из последствий ситуации стало ограничение трансферной кампании. 

Долги "Аль-Насра" приближаются к 200 млн евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Arriyadiyah

Целый ряд неудачных решений привел "Аль-Наср" к тому, что клуб накопил 187 млн евро долгов. Чемпионы Саудовской Аравии срочно ищут новых инвесторов, которые помогут стабилизировать ситуацию. Расходы команды были существенно сокращены, а летняя трансферная кампания поставлена на паузу. 

Что ждет "Аль-Наср" в будущем 

Правительство Саудовской Аравии не допустит банкротства одного из ведущих клубов страны, который является "витриной" ее спортивных достижений. Однако "Аль-Наср" уже не сможет позволить себе такие бездумные траты, как в недавнем прошлом. 

Раньше клуб не считался с расходами при приглашении звезд европейского футбола. Португалец Криштиану Роналду, контракт которого закончится только в следующем году, зарабатывает в Саудовской Аравии более 210 млн евро в год. 

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Также Новини.LIVE сообщали, что мадридский "Реал" предложил огромные деньги за вингера немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде. 

Саудовская Аравия Криштиану Роналду Аль-Наср
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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