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Главная Спорт Криштиану Роналду получит звездного тренера в Аль-Насре

Криштиану Роналду получит звездного тренера в Аль-Насре

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Дата публикации 18 июня 2026 14:47
Мартинес может возглавить Аль-Наср, в котором играет Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Ветеран сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить работать с главным тренером команды Роберто Мартинесом. Испанский специалист стал главным кандидатом на пост тренера "Аль-Насра". Он готов подписать контракт с клубом сразу после ЧМ-2026. 

Мартинес покинет сборную Португалии сразу после Мундиаля вне зависимости от результатов команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт журналиста Фабриса Хокинса в соцсети X

В сезоне 2025/26 главным тренером "Аль-Насра" был известный португальский тренер Жорже Жезуш. Ему удалось впервые за долгое время сделать команду, в которой выступает Криштиану Роналду, чемпионом Саудовской Аравии. Сразу после этого наставник покинул Эр-Рияд. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду и Роберто Мартинес. Фото: Reuters

Новый тренер для "Аль-Насра" 

Еще до старта чемпионата мира-2026 стало известно, что по итогам турнира Роберто Мартинес уйдет из сборной Португалии. Он помог этой команде победить в Лиге Наций 2024/25 и выйти в четвертьфинал Евро-2024, а также пройти отбор на Кубок Мира. 

Испанский специалист начал переговоры с руководством "Аль-Насра" несколько недель назад. Он сможет присоединиться к клубу из Саудовской Аравии уже 1 августа, когда закончится его контракт с Федерацией футбола Португалии. 

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Криштиану Роналду Роберто Мартинес Аль-Наср
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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