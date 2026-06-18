Мартинес может возглавить Аль-Наср, в котором играет Роналду

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Ветеран сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить работать с главным тренером команды Роберто Мартинесом. Испанский специалист стал главным кандидатом на пост тренера "Аль-Насра". Он готов подписать контракт с клубом сразу после ЧМ-2026.

Мартинес покинет сборную Португалии сразу после Мундиаля вне зависимости от результатов команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт журналиста Фабриса Хокинса в соцсети X.

В сезоне 2025/26 главным тренером "Аль-Насра" был известный португальский тренер Жорже Жезуш. Ему удалось впервые за долгое время сделать команду, в которой выступает Криштиану Роналду, чемпионом Саудовской Аравии. Сразу после этого наставник покинул Эр-Рияд.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес. Фото: Reuters

Новый тренер для "Аль-Насра"

Еще до старта чемпионата мира-2026 стало известно, что по итогам турнира Роберто Мартинес уйдет из сборной Португалии. Он помог этой команде победить в Лиге Наций 2024/25 и выйти в четвертьфинал Евро-2024, а также пройти отбор на Кубок Мира.

Испанский специалист начал переговоры с руководством "Аль-Насра" несколько недель назад. Он сможет присоединиться к клубу из Саудовской Аравии уже 1 августа, когда закончится его контракт с Федерацией футбола Португалии.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе турецкого "Трабзонспора" к защитнику киевского "Динамо" Тарасу Михавко.

Ранее Новини.LIVE процитировали Тайсона Фьюри, который обратился к Энтони Джошуа накануне своего поединка против Кристиана Пренги.