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Главная Спорт Фьюри вызвал Джошуа на серьезный разговор прямо на ринге

Фьюри вызвал Джошуа на серьезный разговор прямо на ринге

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 13:46
Фьюри пригласил Джошуа на бой против Пренги и ждет Энтони в ринге
Тайсон Фьюри готовится к бою. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает вербально атаковать Энтони Джошуа. Во время подготовки к бою с Кристианом Пренгой он снова вызвал на дуэль своего будущего противника. "Цыганский король" жаждет новой встречи. 

Фьюри и Джошуа могут обменяться новыми репликами в Саудовской Аравии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Matchroom Boxing

Тайсон Фьюри проведет поединок против Кристиана Пренги 25 июля. Противостояние состоится в Саудовской Аравии. Победа откроет "Цыганскому королю" путь к организации поединка с Энтони Джошуа. Однако Фьюри не сомневается в своем успехе и упорно пытается добиться конкретики от своего более звездного оппонента. 

Фьюри обратился к Джошуа

Тайсон хочет, чтобы Энтони присутствовал на его ближайшем бое, который состоится в Саудовской Аравии. "Цыганский король" уверен, что после его победы над Кристианом Пренгой Джошуа согласится выйти к нему на ринг ради новой битвы взглядов и обмена репликами. 

"Думаю, ты серьезно настроен, как и я. Если так, то жду тебя в Саудовской Аравии. Приезжай, и мы поговорим. Знаю, что наш бой точно состоится. Это очень много значит для меня. И ты станешь моим последним препятствием в этом году", — заявил Фьюри. 

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Бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри должен пройти в конце 2026 года. Представители боксеров уже заключили контракт на противостояние. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший соперник Александра Усика из России неожиданно заговорил о реванше с украинцем. 

Ранее Новини.LIVE писали о впечатляющей форме Майка Тайсона, который готовится к громкому возвращению на ринг в 2026 году. 

бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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