Фьюри пригласил Джошуа на бой против Пренги и ждет Энтони в ринге

Тайсон Фьюри готовится к бою. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает вербально атаковать Энтони Джошуа. Во время подготовки к бою с Кристианом Пренгой он снова вызвал на дуэль своего будущего противника. "Цыганский король" жаждет новой встречи.

Фьюри и Джошуа могут обменяться новыми репликами в Саудовской Аравии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Matchroom Boxing.

Тайсон Фьюри проведет поединок против Кристиана Пренги 25 июля. Противостояние состоится в Саудовской Аравии. Победа откроет "Цыганскому королю" путь к организации поединка с Энтони Джошуа. Однако Фьюри не сомневается в своем успехе и упорно пытается добиться конкретики от своего более звездного оппонента.

Фьюри обратился к Джошуа

Тайсон хочет, чтобы Энтони присутствовал на его ближайшем бое, который состоится в Саудовской Аравии. "Цыганский король" уверен, что после его победы над Кристианом Пренгой Джошуа согласится выйти к нему на ринг ради новой битвы взглядов и обмена репликами.

"Думаю, ты серьезно настроен, как и я. Если так, то жду тебя в Саудовской Аравии. Приезжай, и мы поговорим. Знаю, что наш бой точно состоится. Это очень много значит для меня. И ты станешь моим последним препятствием в этом году", — заявил Фьюри.

Читайте также:

Бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри должен пройти в конце 2026 года. Представители боксеров уже заключили контракт на противостояние.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший соперник Александра Усика из России неожиданно заговорил о реванше с украинцем.

Ранее Новини.LIVE писали о впечатляющей форме Майка Тайсона, который готовится к громкому возвращению на ринг в 2026 году.