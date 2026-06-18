Ф'юрі запросив Джошуа на бій проти Пренги і чекає на Ентоні на рингу

Тайсон Ф'юрі готується до бою. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує словесно атакувати Ентоні Джошуа. Під час підготовки до бою з Крістіаном Пренгою він знову кинув виклик своєму майбутньому супернику. "Циганський король" прагне нової зустрічі.

Ф'юрі та Джошуа можуть обмінятися новими репліками в Саудівській Аравії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Matchroom Boxing.

Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок проти Крістіана Пренги 25 липня. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії. Перемога відкриє "Циганському королю" шлях до організації поєдинку з Ентоні Джошуа. Однак Ф'юрі не сумнівається у своєму успіху й наполегливо намагається домогтися конкретики від свого більш зіркового опонента.

Ф'юрі звернувся до Джошуа

Тайсон хоче, щоб Ентоні був присутній на його найближчому поєдинку, який відбудеться в Саудівській Аравії. "Циганський король" упевнений, що після його перемоги над Крістіаном Пренгою Джошуа погодиться вийти до нього на ринг заради нової битви поглядів та обміну репліками.

"Гадаю, ти налаштований серйозно, як і я. Якщо так, то чекаю на тебе в Саудівській Аравії. Приїжджай, і ми поговоримо. Знаю, що наш бій точно відбудеться. Це дуже багато значить для мене. І ти станеш моєю останньою перешкодою цього року", — заявив Ф’юрі.

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Бій Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф'юрі має відбутися наприкінці 2026 року. Представники боксерів уже уклали контракт на цей поєдинок.

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