Майк Тайсон набрав вражаючу форму перед боєм із Мейвезером

Майк Тайсон у 59 років. Фото: Getty Images

Легендарний американський боксер Майк Тайсон знову опинився в центрі уваги після публікації нового тренувального відео. Колишній абсолютний чемпіон світу показав роботу на лапах і спаринги у своєму клубі в Ер-Ріяді. Незважаючи на вік, 59-річний спортсмен продемонстрував високу швидкість і хорошу фізичну готовність.

Відео з'явилося на тлі триваючих розмов про можливий виставковий поєдинок проти Флойда Мейвезера, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт "Залізного Майка" в соцмережі X.

Чутки про зустріч двох легенд боксу з'явилися ще восени минулого року. Спочатку бій планували провести навесні 2026 року, проте терміни кілька разів переносили. Однією з причин стала травма руки, яку Майк Тайсон отримав під час підготовки. При цьому офіційного скасування поєдинку досі не було.

THE WORK | BEHIND THE MIKE #023 pic.twitter.com/7mUEv9QAU2 - Mike Tyson (@MikeTyson) June 1, 2026

"Залізний Майк" готується до повернення

Сам Тайсон раніше підтвердив, що переговори тривають, хоча подробиці залишаються закритими. Боксер зазначив, що не може розкривати деталі, але ситуація розвивається. Ексчемпіон також зізнався, що задоволений своєю нинішньою фізичною формою і можливістю тренуватися на високому рівні навіть перед 60-річчям.

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Багато шанувальників вважають, що саме стан Майка Тайсона став головним підсумком появи нового відео. Після завершення професійної кар'єри у 2005 році американець уже повертався для виставкових боїв, а в листопаді 2024 року провів офіційний поєдинок проти Джейка Пола. Хоча той бій завершився поразкою за очками, Тайсон продовжив регулярні тренування і залишається одним із найбільш обговорюваних ветеранів світового боксу. На даний момент доля його можливого поєдинку з Флойдом Мейвезером залишається відкритою.

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