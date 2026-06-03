Майк Тайсон набрал впечатляющую форму перед боем с Мейвезером

Майк Тайсон в 59 лет. Фото: Getty Images

Легендарный американский боксер Майк Тайсон вновь оказался в центре внимания после публикации нового тренировочного видео. Бывший абсолютный чемпион мира показал работу на лапах и спарринги в своем клубе в Эр-Рияде. Несмотря на возраст, 59-летний спортсмен продемонстрировал высокую скорость и хорошую физическую готовность.

Видео появилось на фоне продолжающихся разговоров о возможном выставочном поединке против Флойда Мейвезера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт "Железного Майка" в соцсети X.

Слухи о встрече двух легенд бокса появились еще осенью прошлого года. Изначально бой планировали провести весной 2026 года, однако сроки несколько раз переносились. Одной из причин стала травма руки, которую Майк Тайсон получил во время подготовки. При этом официальной отмены поединка до сих пор не последовало.

THE WORK | BEHIND THE MIKE #023 pic.twitter.com/7mUEv9QAU2 — Mike Tyson (@MikeTyson) June 1, 2026

"Железный Майк" готовится к возвращению

Сам Тайсон ранее подтвердил, что переговоры продолжаются, хотя подробности остаются закрытыми. Боксер отметил, что не может раскрывать детали, но ситуация развивается. Экс-чемпион также признался, что доволен своей нынешней физической формой и возможностью тренироваться на высоком уровне даже перед 60-летием.

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Многие поклонники считают, что именно состояние Майка Тайсона стало главным итогом появления нового видео. После завершения профессиональной карьеры в 2005 году американец уже возвращался для выставочных боев, а в ноябре 2024 года провел официальный поединок против Джейка Пола. Хотя тот бой завершился поражением по очкам, Тайсон продолжил регулярные тренировки и остается одним из самых обсуждаемых ветеранов мирового бокса. На данный момент судьба его возможного поединка с Флойдом Мейвезером остается открытой.

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