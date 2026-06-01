Кличко назвал одно из главных преимуществ Кабайела в боксе

Кличко назвал одно из главных преимуществ Кабайела в боксе

Дата публикации 1 июня 2026 10:23
Кличко оценил перспективы Кабайела перед боем с Усиком
Агит Кабайел в спортзале. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Олимпийский чемпион Владимир Кличко оценил уровень подготовки Агита Кабайела. Временный чемпион по версии WBC является главным претендентом на бой с Александром Усиком. Такой поединок может состояться в конце 2026 года. 

Кличко объяснил, в чем заключается сильная сторона Кабайела, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Агит Кабайел за свою карьеру в профессиональном боксе одержал 27 побед, причем 19 из них закончились нокаутом. С недавних пор 33-летний немец владеет временным титулом WBC. Официально Александр Усик еще не ответил на вызов потенциального соперника. 

Агит Кабайел
Архивный снимок Агита Кабайела с Александром Усиком. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Что Кличко сказал о Кабайеле 

Экс-чемпион мира напомнил о том, что боксер с курдистанскими корнями является гражданином Германии и воспитанником местной школы бокса. Владимир Кличко прекрасно с ней знаком, и считает Агита Кабайела очень опасным соперником для Александра Усика

Также Кличко напомнил, что Кабайел еще ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. Он является крепким, выносливым и физически сильным спортсменом, однако то же самое можно сказать и об Александра Усике. 

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
