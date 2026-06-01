У Зинченко есть два варианта для продолжения карьеры

Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко не сможет продолжить карьеру в "Аяксе". Он перешел в клуб из Амстердама посреди сезона 2025/26. Однако тяжелая травма поставила крест на его карьере в Нидерландах.

До сих пор не известно, где продолжит карьеру 29-летний защитник, сообщают Новини.LIVE.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко успел сыграть только один матч в составе "Аякса", после чего еще в феврале травмировал колено. Срок восстановления может занять до 9 месяцев. Изначально сообщалось, что нидерландский клуб продлит контракт с игроком. Соглашение было заключено до конца сезона. Однако затем в "Аяксе" опровергли эту информацию. Украинец остался без клуба.

Александр Зинченко перед игрой. Фото: instagram.com/zinchenko/

Где будет играть Зинченко

За свою карьеру Александр завоевал 4 титула чемпиона Англии. Но в последние годы ему не везло. "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов, когда Зинченко уже перешел из этой команды в "Арсенал". И сами "каанониры" стали чемпионами УПЛ через несколько месяцев после ухода игрока в "Аякс".

Информации об интересе больших клубов к игроку сборной Украины практически нет. Но это не означает, что Зинченко завершит карьеру. Ходили слухи о том, что Александр может перейти в один из турецких клубов, название которого не оглашалось. Также не исключено и возвращение защитника в Украину, где интерес к нему приписывали "Шахтеру" и "Полесью".

Сам футболист хочет дождаться восстановления после травмы, а затем уже объявит о планах. В последние сезоны он регулярно страдал от разных повреждений, потому для Зиченко важно полностью избавиться от проблем со здоровьем.

