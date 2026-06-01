Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Где будет играть Зинченко: у защитника есть два варианта

Где будет играть Зинченко: у защитника есть два варианта

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 09:24
У Зинченко есть два варианта для продолжения карьеры
Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко не сможет продолжить карьеру в "Аяксе". Он перешел в клуб из Амстердама посреди сезона 2025/26. Однако тяжелая травма поставила крест на его карьере в Нидерландах. 

До сих пор не известно, где продолжит карьеру 29-летний защитник, сообщают Новини.LIVE

Футболист сборной Украины Александр Зинченко успел сыграть только один матч в составе "Аякса", после чего еще в феврале травмировал колено. Срок восстановления может занять до 9 месяцев. Изначально сообщалось, что нидерландский клуб продлит контракт с игроком. Соглашение было заключено до конца сезона. Однако затем в "Аяксе" опровергли эту информацию. Украинец остался без клуба. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко перед игрой. Фото: instagram.com/zinchenko/

Где будет играть Зинченко 

За свою карьеру Александр завоевал 4 титула чемпиона Англии. Но в последние годы ему не везло. "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов, когда Зинченко уже перешел из этой команды в "Арсенал". И сами "каанониры" стали чемпионами УПЛ через несколько месяцев после ухода игрока в "Аякс". 

Информации об интересе больших клубов к игроку сборной Украины практически нет. Но это не означает, что Зинченко завершит карьеру. Ходили слухи о том, что Александр может перейти в один из турецких клубов, название которого не оглашалось. Также не исключено и возвращение защитника в Украину, где интерес к нему приписывали "Шахтеру" и "Полесью". 

Читайте также:

Сам футболист хочет дождаться восстановления после травмы, а затем уже объявит о планах. В последние сезоны он регулярно страдал от разных повреждений, потому для Зиченко важно полностью избавиться от проблем со здоровьем. 

Напомним, Новини.LIVE писали о победе Ярославы Магучих на дебютном для нее этапе Бриллиантовой лиги в сезоне. 

Также Новини.LIVE сообщали, что во время празднования победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов на поле появился российский флаг

футбол Футбол трансферы Вячеслав Зинченко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации