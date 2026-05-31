После финала Лиги чемпионов жена Сафонова появилась с флагом РФ после финала Лиги чемпионов

Матвей Сафонов. Фото: Reuters

После победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов над "Арсеналом" (1:1, 4:3 по пен.) внимание болельщиков привлекла жена вратаря французского клуба Матвея Сафонова. Она появилась на поле стадиона в Будапеште с флагом России.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на видео с празднования.

Супруга Матвея Сафонова. Фото: скриншот

Жена Сафонова вышла на поле с флагом России

После завершения финала футболисты "ПСЖ", их семьи и близкие вышли на газон "Пушкаш Арены", чтобы отпраздновать победу в Лиге чемпионов.

Среди участников празднования была и жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марина. Она появилась на поле с российским флагом. Соответствующие кадры быстро распространились в социальных сетях.

Матвей Сафонов с супругой. Фото: скриншот

Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ". Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти "ПСЖ" победил "Арсенал" — 4:3.

Читайте также:

Вместе с "ПСЖ" победу в турнире праздновал и украинский защитник Илья Забарный. Он вышел на поле в дополнительное время и помог команде удержать результат до серии послематчевых пенальти.

После финального свистка Забарный отмечал победу с флагом Украины.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о кадровом решении в сборной Украины перед поединком с Польшей, в частности относительно капитанской повязки.

Также Новини.LIVE сообщал о появлении очередного претендента на бой с Александром Усиком, который уже заявил о своих амбициях встретиться с чемпионом в ринге.