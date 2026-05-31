Головна Спорт Дружина Сафонова винесла прапор Росії на святкування тріумфу ПСЖ

Дружина Сафонова винесла прапор Росії на святкування тріумфу ПСЖ

Дата публікації: 31 травня 2026 11:25
Після фіналу Ліги чемпіонів дружина Сафонова з'явилася з прапором РФ
Матвій Сафонов. Фото: Reuters

Після перемоги "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів над "Арсеналом" (1:1, 4:3 по пен.) увагу вболівальників привернула дружина воротаря французького клубу Матвія Сафонова. Вона з'явилася на полі стадіону в Будапешті з прапором Росії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на відео зі святкування.

Жена Матвея Сафонова
Дружина Матвія Сафонова. Фото: скриншот

Дружина Сафонова вийшла на поле з прапором Росії

Після завершення фіналу футболісти "ПСЖ", їхні родини та близькі вийшли на газон "Пушкаш Арени", щоб відсвяткувати перемогу в Лізі чемпіонів.

Серед учасників святкування була й дружина воротаря ПСЖ Матвія Сафонова Марина. Вона з'явилася на полі з російським прапором. Відповідні кадри швидко поширилися в соціальних мережах.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов з дружиною. Фото: скриншот

Сафонов вийшов у стартовому складі "ПСЖ". Основний та додатковий час матчу завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті "ПСЖ" переміг "Арсенал" — 4:3.

Читайте також:

Разом із "ПСЖ" перемогу в турнірі святкував і український захисник Ілля Забарний. Він вийшов на поле в додатковий час та допоміг команді втримати результат до серії післяматчевих пенальті.

Після фінального свистка Забарний відзначав перемогу з прапором України.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про кадрове рішення в збірній України перед поєдинком із Польщею, зокрема щодо капітанської пов’язки.

Також Новини.LIVE повідомляв про появу чергового претендента на бій з Олександром Усиком, який уже заявив про свої амбіції зустрітися з чемпіоном у ринзі.

Ліга чемпіонів ПСЖ Матвій Сафонов
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
