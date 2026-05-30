Головна Спорт Забарний отримає неймовірно величезний бонус від ПСЖ за перемогу в ЛЧ

Забарний отримає неймовірно величезний бонус від ПСЖ за перемогу в ЛЧ

Дата публікації: 30 травня 2026 23:59
Забарний отримає мільйон за перемогу в Лізі чемпіонів
Ілля Забарний кубком переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Український захисник Ілля Забарний отримає солідну винагороду після перемоги "ПСЖ" у Лізі чемпіонів сезону-2025/26. Катарські власники французького клубу підготували великі преміальні для футболістів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

У фіналі Ліги чемпіонів "ПСЖ" переміг "Арсенал" у серії пенальті. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1.

Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті, в якій парижани перемогли з рахунком 4:3.

Илья Забарный
Ілля Забарний з кубком переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Яку премію отримає Забарний

За даними французьких джерел, керівництво клубу вирішило винагородити гравців за історичний успіх. Кожен гравець основної команди отримає премію в розмірі одного мільйона євро.

Серед футболістів, які отримають бонус, є й Забарний. Українець розпочав фінал на лаві запасних, але вийшов на поле в додатковий час, замінивши капітана команди Маркіньоса.

Для українця це був перший сезон у складі "ПСЖ" після переходу з англійського "Борнмута". Одразу ж він допоміг команді вдуге поспіль виграти головний клубний турнір Європи та чемпіонат Франції.

Для Забарного цей буде найбільша премія в його кар'єрі.

Ліга чемпіонів ПСЖ Ілля Забарний
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
