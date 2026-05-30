Забарний отримає мільйон за перемогу в Лізі чемпіонів

Забарний отримає неймовірно величезний бонус від ПСЖ за перемогу в ЛЧ
Український захисник Ілля Забарний отримає солідну винагороду після перемоги "ПСЖ" у Лізі чемпіонів сезону-2025/26. Катарські власники французького клубу підготували великі преміальні для футболістів.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.
У фіналі Ліги чемпіонів "ПСЖ" переміг "Арсенал" у серії пенальті. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1.
Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті, в якій парижани перемогли з рахунком 4:3.
Яку премію отримає Забарний
За даними французьких джерел, керівництво клубу вирішило винагородити гравців за історичний успіх. Кожен гравець основної команди отримає премію в розмірі одного мільйона євро.
Серед футболістів, які отримають бонус, є й Забарний. Українець розпочав фінал на лаві запасних, але вийшов на поле в додатковий час, замінивши капітана команди Маркіньоса.
Для українця це був перший сезон у складі "ПСЖ" після переходу з англійського "Борнмута". Одразу ж він допоміг команді вдуге поспіль виграти головний клубний турнір Європи та чемпіонат Франції.
Для Забарного цей буде найбільша премія в його кар'єрі.
