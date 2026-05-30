Забарний допоміг ПСЖ перемогти Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів

У Будапешті на "Пушкаш Арені" завершився фінал Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Арсеналом". З лавки запасних розпочав гру центральний захисник парижан з України Ілля Забарний.

Переможець цього разу визначився у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

Забарний з'явився на полі в додатковий час. На 106-й хвилині головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке випустив українця на другй екстратайм замість капітана команди Маркіньйоса.

Рахунок у матчі відкрив "Арсенал". Уже на шостій хвилині Кай Гаверц скористався помилкою оборони суперника та вивів лондонців уперед.

"ПСЖ" відігрався в другому таймі після пенальті, який реалізував Усман Дембеле на 65-й хвилині.

Основний час завершився з рахунком 1:1, а в овертаймах жодна з команд не змогла забити переможний м'яч. Найкращий шанс був у Хвічі Кварацхелії, який на 78-й хвилині влучив у стійку воріт "Арсенала".

Долю трофея визначила серія пенальті. Першу осічку зробив "Арсенал", де Еберечі Езе не влучив у ворота. Відновив паритет голкіпер "канонірів" Давід Рая, який відбив хороший удар Нуну Мендеша.

Під час виконання п'ятого пенальты захисник "Арсеналу" Габріел пробив повз ворота та приніс "ПСЖ" друге чемпіонство поспіль.

Для Іллі Забарного це перший трофей Ліги чемпіонів. Раніше з українців ЛЧ вигравали Андрій Шевченко ("Мілан"), Анатолій Тимощук ("Баварія") та Андрій Лунін ("Реал").

"ПСЖ" — "Арсенал" — 1:1 (4:3 — пен.)

Голи: Дембеле, 65 (пен.) — Гаверц, 6

"ПСЖ": Сафонов — Хакімі, Маркіньйос (Забарний, 106), Пачо, Мендеш — Руїс (Заїр-Емері, 95), Вітінья (Бералдо, 106), Невеш — Дуе, Дембеле (Рамуш, 90+6), Кварацхелія (Баркола, 83).

"Арсенал": Рая — К. Москера (Тімбер, 66), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Дьокереш, 66), Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91) — Сака (Мадуеке, 83), Гаверц (Езе, 91), Троссар (Мартінеллі, 83).

Попередження: Москера, Сака, Дьокереш, Райс