Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ПСЖ із Забарним в серії пенальті обіграв Арсенал та вдруге виграв ЛЧ

ПСЖ із Забарним в серії пенальті обіграв Арсенал та вдруге виграв ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 22:29
Забарний допоміг ПСЖ перемогти Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів
Гравці ПСЖ святкують перемогу в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

У Будапешті на "Пушкаш Арені" завершився фінал Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Арсеналом". З лавки запасних розпочав гру центральний захисник парижан з України Ілля Забарний.

Переможець цього разу визначився у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

Игроки ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов
Луїс Енріке виграв свою третю Лігу чемпіонів та другу з "ПСЖ". Фото: Reuters

"ПСЖ" продовжує вигравати Лігу чемпіонів після відходу Мбаппе

Забарний з'явився на полі в додатковий час. На 106-й хвилині головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке випустив українця на другй екстратайм замість капітана команди Маркіньйоса.

Рахунок у матчі відкрив "Арсенал". Уже на шостій хвилині Кай Гаверц скористався помилкою оборони суперника та вивів лондонців уперед.

"ПСЖ" відігрався в другому таймі після пенальті, який реалізував Усман Дембеле на 65-й хвилині.

Читайте також:

Основний час завершився з рахунком 1:1, а в овертаймах жодна з команд не змогла забити переможний м'яч. Найкращий шанс був у Хвічі Кварацхелії, який на 78-й хвилині влучив у стійку воріт "Арсенала".

Долю трофея визначила серія пенальті. Першу осічку зробив "Арсенал", де Еберечі Езе не влучив у ворота. Відновив паритет голкіпер "канонірів" Давід Рая, який відбив хороший удар Нуну Мендеша.

Під час виконання п'ятого пенальты захисник "Арсеналу" Габріел пробив повз ворота та приніс "ПСЖ" друге чемпіонство поспіль.

Для Іллі Забарного це перший трофей Ліги чемпіонів. Раніше з українців ЛЧ вигравали Андрій Шевченко ("Мілан"), Анатолій Тимощук ("Баварія") та Андрій Лунін ("Реал").

"ПСЖ" — "Арсенал" — 1:1 (4:3 — пен.)

Голи: Дембеле, 65 (пен.) — Гаверц, 6

"ПСЖ": Сафонов — Хакімі, Маркіньйос (Забарний, 106), Пачо, Мендеш — Руїс (Заїр-Емері, 95), Вітінья (Бералдо, 106), Невеш — Дуе, Дембеле (Рамуш, 90+6), Кварацхелія (Баркола, 83).

"Арсенал": Рая — К. Москера (Тімбер, 66), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Дьокереш, 66), Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91) — Сака (Мадуеке, 83), Гаверц (Езе, 91), Троссар (Мартінеллі, 83).

Попередження: Москера, Сака, Дьокереш, Райс  

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про успіхи Максима Кличка у французькому чемпіонаті, де українець звернув на себе увагу експертів та тренерів.

Також Новини.LIVE повідомляв, що після останнього бою Усик отримав новий виклик від представника надважкої ваги, який прагне зустрітися з чемпіоном у ринзі.

Ліга чемпіонів ПСЖ Арсенал Ілля Забарний
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації