Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ПСЖ с Забарным в серии пенальти обыграл Арсенал и во второй раз выиграл ЛЧ

ПСЖ с Забарным в серии пенальти обыграл Арсенал и во второй раз выиграл ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 22:29
Забарный помог ПСЖ победить Арсенал в финале Лиги чемпионов
Игроки ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

В Будапеште на "Пушкаш Арене" завершился финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом". Со скамейки запасных начал игру центральный защитник парижан из Украины Илья Забарный.

Победитель на этот раз определился в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов
Луис Энрике выиграл свою третью Лигу чемпионов и вторую с "ПСЖ". Фото: Reuters

"ПСЖ" продолжает выигрывать Лигу чемпионов после ухода Мбаппе

Забарный появился на поле в дополнительное время. На 106-й минуте главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике выпустил украинца на второй экстратайм вместо капитана команды Маркиньоса.

Счет в матче открыл "Арсенал". Уже на шестой минуте Кай Хаверц воспользовался ошибкой обороны соперника и вывел лондонцев вперед.

"ПСЖ" отыгрался во втором тайме после пенальти, который реализовал Усман Дембеле на 65-й минуте.

Читайте также:

Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертаймах ни одна из команд не смогла забить победный мяч. Лучший шанс был у Хвичи Кварацхелии, который на 78-й минуте попал в стойку ворот "Арсенала".

Судьбу трофея определила серия пенальти. Первую осечку сделал "Арсенал", где Эберечи Эзе не попал в ворота. Восстановил паритет голкипер "канониров" Давид Рая, который отразил хороший удар Нуну Мендеша.

При исполнении пятого пенальти защитник "Арсенала" Габриэл пробил мимо ворот и принес "ПСЖ" второе чемпионство подряд.

Для Ильи Забарного это первый трофей Лиги чемпионов. Ранее из украинцев ЛЧ выигрывали Андрей Шевченко ("Милан"), Анатолий Тимощук ("Бавария") и Андрей Лунин ("Реал").

"ПСЖ" — "Арсенал" — 1:1 (4:3 — пен.)

Голы: Дембеле, 65 (пен.) — Гаверц, 6

"ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос (Забарный, 106), Пачо, Мендеш — Руис (Заир-Эмери, 95), Витинья (Бералдо, 106), Невеш — Дуэ, Дембеле (Рамуш, 90+6), Кварацхелия (Баркола, 83).

"Арсенал": Рая — К. Москера (Тимбер, 66), Салиба, Габриэл, Инкапье — Эдегор (Декереш, 66), Райс, Льюис-Скелли (Субименди, 91) — Сака (Мадуэке, 83), Гаверц (Эзе, 91), Троссар (Мартинелли, 83).

Предупреждения: Москера, Сака, Декереш, Райс

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал об успехах Максима Кличко во французском чемпионате, где украинец обратил на себя внимание экспертов и тренеров.

Также Новини.LIVE сообщал, что после последнего боя Усик получил новый вызов от представителя супертяжелого веса, который стремится встретиться с чемпионом в ринге.

Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Илья Забарный
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации