Забарный помог ПСЖ победить Арсенал в финале Лиги чемпионов

Игроки ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

В Будапеште на "Пушкаш Арене" завершился финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом". Со скамейки запасных начал игру центральный защитник парижан из Украины Илья Забарный.

Победитель на этот раз определился в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Луис Энрике выиграл свою третью Лигу чемпионов и вторую с "ПСЖ". Фото: Reuters

"ПСЖ" продолжает выигрывать Лигу чемпионов после ухода Мбаппе

Забарный появился на поле в дополнительное время. На 106-й минуте главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике выпустил украинца на второй экстратайм вместо капитана команды Маркиньоса. Счет в матче открыл "Арсенал". Уже на шестой минуте Кай Хаверц воспользовался ошибкой обороны соперника и вывел лондонцев вперед. "ПСЖ" отыгрался во втором тайме после пенальти, который реализовал Усман Дембеле на 65-й минуте. Читайте также: Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертаймах ни одна из команд не смогла забить победный мяч. Лучший шанс был у Хвичи Кварацхелии, который на 78-й минуте попал в стойку ворот "Арсенала". Судьбу трофея определила серия пенальти. Первую осечку сделал "Арсенал", где Эберечи Эзе не попал в ворота. Восстановил паритет голкипер "канониров" Давид Рая, который отразил хороший удар Нуну Мендеша. При исполнении пятого пенальти защитник "Арсенала" Габриэл пробил мимо ворот и принес "ПСЖ" второе чемпионство подряд. Для Ильи Забарного это первый трофей Лиги чемпионов. Ранее из украинцев ЛЧ выигрывали Андрей Шевченко ("Милан"), Анатолий Тимощук ("Бавария") и Андрей Лунин ("Реал"). "ПСЖ" — "Арсенал" — 1:1 (4:3 — пен.) Голы: Дембеле, 65 (пен.) — Гаверц, 6 "ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос (Забарный, 106), Пачо, Мендеш — Руис (Заир-Эмери, 95), Витинья (Бералдо, 106), Невеш — Дуэ, Дембеле (Рамуш, 90+6), Кварацхелия (Баркола, 83). "Арсенал": Рая — К. Москера (Тимбер, 66), Салиба, Габриэл, Инкапье — Эдегор (Декереш, 66), Райс, Льюис-Скелли (Субименди, 91) — Сака (Мадуэке, 83), Гаверц (Эзе, 91), Троссар (Мартинелли, 83). Предупреждения: Москера, Сака, Декереш, Райс

