Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик получил вызов, который ему придется принять

Усик получил вызов, который ему придется принять

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 11:37
Усик должен согласиться на бой с Кабайелом или освободить пояс
Александр Усик в бою с Рико Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Чемпион мира по боксу Александр Усик после победы над Рико Верхувеном сразу же получил несколько новых вызов. На поединок с ним претендует Тайсон Фьюри, сам нидерландский кикбоксер хочет реванш, и даже Джейк Пол мечтает выйти на ринг с украинцем. 

Однако наиболее реальным кажется вариант с Агитом Кабайелом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSport Boxing

Ранее Александр Усик уже отдал пояс WBO, которым ненадолго завладел Фабио Уордли. Не исключено, что та же судьба ждет и пояс по версии WBC. Временным титулом владеет Агит Кабайел, который хотел бы провести поединок с украинцем. 

Агит Кабайел
Александр Усик и Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Что Кабайел сказал о бое с Усиком 

Немецкий чемпион считает, что действующий обладатель трофея откажется от пояса. По мнению 33-летнего спортсмена, Александр Усик будет очень тщательно выбирать соперников. Украинец находится в шаге от завершения карьеры, и два его последних противостояния должны стать прибыльным шоу

"Мой промоутер Фрэнк Уоррен прямо сейчас ведёт переговоры с командой Александра. Давайте подождём еще одну недельку. Посмотрим, будет ли хоть какой-то ответ от Усика. Кое-что я уже понял: если только нокаутировать людей и молчать это не приведет тебя к титулу. Потому я больше не буду молчать", — заявил Агит.

Читайте также:

Кабайел добавил, что всегда с уважением относится к соперникам. Он пообещал, что не будет пытаться оскорбить или задеть Усика, но мечтает, чтобы чемпион согласился на бой. 

Напомним, Новини.LIVE писали, что Рико Верхувен сказал на своей первой пресс-конференции после поражения от Александра Усика. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Василий Ломаченко уже в 2026 году сможет побороться за два чемпионских пояса. 

Александр Усик бокс Агит Кабайел
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации