Усик должен согласиться на бой с Кабайелом или освободить пояс

Александр Усик в бою с Рико Верхувеном.

Чемпион мира по боксу Александр Усик после победы над Рико Верхувеном сразу же получил несколько новых вызов. На поединок с ним претендует Тайсон Фьюри, сам нидерландский кикбоксер хочет реванш, и даже Джейк Пол мечтает выйти на ринг с украинцем.

Однако наиболее реальным кажется вариант с Агитом Кабайелом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSport Boxing.

Ранее Александр Усик уже отдал пояс WBO, которым ненадолго завладел Фабио Уордли. Не исключено, что та же судьба ждет и пояс по версии WBC. Временным титулом владеет Агит Кабайел, который хотел бы провести поединок с украинцем.

Александр Усик и Агит Кабайел.

Что Кабайел сказал о бое с Усиком

Немецкий чемпион считает, что действующий обладатель трофея откажется от пояса. По мнению 33-летнего спортсмена, Александр Усик будет очень тщательно выбирать соперников. Украинец находится в шаге от завершения карьеры, и два его последних противостояния должны стать прибыльным шоу.

"Мой промоутер Фрэнк Уоррен прямо сейчас ведёт переговоры с командой Александра. Давайте подождём еще одну недельку. Посмотрим, будет ли хоть какой-то ответ от Усика. Кое-что я уже понял: если только нокаутировать людей и молчать это не приведет тебя к титулу. Потому я больше не буду молчать", — заявил Агит.

Кабайел добавил, что всегда с уважением относится к соперникам. Он пообещал, что не будет пытаться оскорбить или задеть Усика, но мечтает, чтобы чемпион согласился на бой.

