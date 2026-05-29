Российский чемпион UFC высмеял победу Усика над Верхувеном

Чемпион мира по боксу Александр Усик неделю назад защитил три своих пояса. Украинец в 11 раунде победил Рико Верхувена. Однако результат противостояния вызвал бурные обсуждения среди экспертов.

Своим мнением об Усике решил поделиться и российский боец Сергей Павлович, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Ushatayka".

Записи судей боя Александра Усика с Рико Верхувеном свидетельствуют о преимуществе претендента в большей части раундов. Однако украинец отправил соперника в нокдаун, и рефери сигнализировал об окончании боя за несколько секунд до конца 11 раунда. Именно в этом решении заключается большая часть претензий к победе чемпиона.

В России тоже заговорили об Усике

Боец смешанных боевых искусств Сергей Павлович с иронией ответил на вопрос о том, что он сделал бы в поединке с Александром Усиком. Россиянин заявил, что у него есть сильные стороны, которые он демонстрирует в UFC. Он сознательно готов пойти на нарушение правил, чтобы доставить неприятности Усику.

"Конечно я бы выиграл в этом поединке. Но зачем мне боксировать с боксером? Это как минимум глупо. Я бы сразу перевел бой в партер. Тем более, в маленьких перчатках удар сильнее, один выпад может все решить", — заявил Павлович.

