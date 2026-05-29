Главная Спорт Российский боец UFC высмеял Усика после победы над Верхувеном

Дата публикации 29 мая 2026 10:31
Российский чемпион UFC высмеял победу Усика над Верхувеном
Александр Усик в Египте. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик неделю назад защитил три своих пояса. Украинец в 11 раунде победил Рико Верхувена. Однако результат противостояния вызвал бурные обсуждения среди экспертов. 

Своим мнением об Усике решил поделиться и российский боец Сергей Павлович, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Ushatayka". 

Записи судей боя Александра Усика с Рико Верхувеном свидетельствуют о преимуществе претендента в большей части раундов. Однако украинец отправил соперника в нокдаун, и рефери сигнализировал об окончании боя за несколько секунд до конца 11 раунда. Именно в этом решении заключается большая часть претензий к победе чемпиона. 

Сергей Павлович
Россиянин Сергей Павлович. Фото: instagram.com/sergei__pavlovich/

В России тоже заговорили об Усике 

Боец смешанных боевых искусств Сергей Павлович с иронией ответил на вопрос о том, что он сделал бы в поединке с Александром Усиком. Россиянин заявил, что у него есть сильные стороны, которые он демонстрирует в UFC. Он сознательно готов пойти на нарушение правил, чтобы доставить неприятности Усику. 

"Конечно я бы выиграл в этом поединке. Но зачем мне боксировать с боксером? Это как минимум глупо. Я бы сразу перевел бой в партер. Тем более, в маленьких перчатках удар сильнее, один выпад может все решить", — заявил Павлович. 

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
