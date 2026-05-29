Російський чемпіон UFC висміяв перемогу Усика над Верхувеном

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик тиждень тому захистив три своїх пояси. Українець в 11 раунді переміг Ріко Верхувена. Однак результат протистояння викликав бурхливі обговорення серед експертів.

Своєю думкою про Усика вирішив поділитися і російський боєць Сергій Павлович, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Ushatayka".

Записи суддів бою Олександра Усика з Ріко Верхувеном свідчать про перевагу претендента в більшій частині раундів. Однак українець відправив суперника в нокдаун, і рефері сигналізував про закінчення бою за кілька секунд до кінця 11 раунду. Саме в цьому рішенні полягає велика частина претензій до перемоги чемпіона.

У Росії теж заговорили про Усика

Боєць змішаних бойових мистецтв Сергій Павлович з іронією відповів на запитання про те, що він зробив би в поєдинку з Олександром Усиком. Росіянин заявив, що у нього є сильні сторони, які він демонструє в UFC. Він свідомо готовий піти на порушення правил, щоб завдати неприємностей Усику.

"Звичайно я б виграв у цьому поєдинку. Але навіщо мені боксувати з боксером? Це як мінімум нерозумно. Я б одразу перевів бій у партер. Тим більше, в маленьких рукавичках удар сильніший, один випад може все вирішити", — заявив Павлович.

