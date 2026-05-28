Ексзірка UFC розкритикував Усика та бокс після бою з Верхувеном

Олександр Усик після перемоги над Ріко Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Колишній боєць UFC Даррен Тілл розкритикував перемогу Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. На думку британця, українець програвав поєдинок до зупинки в 11-му раунді. Екс-боєць також поставив під сумнів дії рефері і заявив, що Ріко повинен був отримати можливість продовжити бій.

Поєдинок завершився технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду, нагадують Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал talkSPORT.

Після "Вечора боксу" в Єгипті Даррен Тілл заявив, що стиль Ріко Верхувена виявився вкрай незручним для Олександра Усика. Британець зазначив, що український чемпіон не відразу зумів адаптуватися до манери суперника, який прийшов із кікбоксингу. При цьому екс-боєць UFC підкреслив, що вважає Усика одним із найкращих боксерів сучасності і не пов'язує свою позицію з особистими симпатіями до Верхувена.

Усик відправив Верхувена в нокдаун. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Тілл звинуватив бокс в упередженості

Британець вважає, що українцю "віддали перемогу" тому, що в разі тріумфу Верхувена постало б питання про доцільність подальших проведення таких вечорів боксу. Тілл підкреслив, що негативно ставиться до цього виду спорту і вважає його "раковою пухлиною".

"Я вважаю, що Ріко вигравав бій. Думаю, він усе ще був у поєдинку, коли бій зупинили. Усику віддали перемогу, тому що інакше бокс виглядав би смішно", — заявив Даррен Тілл.

У ніч на 24 травня Олександр Усик зберіг титули WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі після перемоги над Ріко Верхувеном. Після поєдинку в мережі з'явилося безліч дискусій про суддівство і момент зупинки зустрічі.

