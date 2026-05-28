Шевченко заявив, що платить податки відразу у двох країнах

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко не вважає свою зарплату на чолі організації високою. Він детально відзвітував про витрату коштів і завдання організації. Також чиновник запевнив, що робота УАФ має залишатися прозорою.

Шевченко пояснив, що не збирається приховувати звітні відомості, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

Голова УАФ не вважає свою зарплату високою. За словами Андрія Шевченка, вона досить невелика порівняно з менеджерами, які працюють в українських клубах. Чиновник запевнив, що і сам він, і його команда відпрацьовує кожну гривню, яку їм платить держава.

Ситуація була катастрофічною

Команда Андрія Шевченка зіткнулася із серйозним викликом, коли прийшла в Асоціацію. За словами президента, дефіцит бюджету організації становив близько 3 млн євро. Довелося скорочувати штат працівників. Менеджери, які залишилися, виконують дуже серйозні завдання.

"Бюджет УАФ на сьогоднішній день, витратна частина на зарплати десь 15-16%. Я думаю, що це нижче, ніж було в попередників. Ми спрямували зарплати людям для того, щоб вони відповідали за свою роботу, достатньо заробляли, щоб не влаштовувати якісь схеми", — запевнив Шевченко.

Президент УАФ заявив, що заробляє 25 тисяч доларів. Він платить податки і в Україні, і у Великій Британії, де є резидентом. За словами Шевченка, це найнижча зарплата в його кар'єрі після відходу з "Динамо".

