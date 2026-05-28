Шевченко заявил, что платит налоги сразу в двух странах

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко не считает свою зарплату во главе организации высокой. Он подробно отсчитался о расходе средств и задачах организации. Также чиновник заверил, что работа УАФ должна оставаться прозрачной.

Шевченко объяснил, что не собирается скрывать отчетные ведомости, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".

Глава УАФ не считает свою зарплату высокой. По словам Андрея Шевченко, она достаточно невелика по сравнению с менеджерами, которые работают в украинских клубах. Чиновник заверил, что и сам он, и его команда отрабатывает каждую гривну, которую им платит государство.

Ситуация была катастрофической

Команда Андрея Шевченко столкнулась с серьезным вызовом, когда пришла в Ассоциацию. По словам президента, дефицит бюджета организации составил около 3 млн евро. Пришлось сокращать штат работников. Менеджеры, которые остались, выполняют очень серьезные задачи.

"Бюджет УАФ на сегодняшний день, затратная часть на зарплаты где-то 15–16%. Я думаю, что это ниже, чем было у предшественников. Мы направили зарплаты людям для того, чтобы они отвечали за свою работу, достаточно зарабатывали, чтобы не устраивать какие-то схемы", — заверил Шевченко.

Президент УАФ заявил, что зарабатывает 25 тысяч долларов. Он платит налоги и в Украине, и в Великобритании, где является резидентом. По словам Шевченко, это самая низкая зарплата в его карьере после ухода из "Динамо".

