Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко сделал важное заявление о допинге Мудрика

Шевченко сделал важное заявление о допинге Мудрика

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 18:33
Шевченко оценил дисквалификацию Мудрика
Михаил Мудрик на фоне Андрея Шевченко. Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко впервые откровенно ответил на вопросы по поводу одного из скандалов с национальной командой. Речь о дисквалификации Михаила Мудрика. Футболист вернется на поле только через несколько лет. 

Шевченко назвал УАФ заинтересованной стороной в этом вопросе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир". 

Две допинг-пробы, которые сдал Михаил Мудрик, оказались положительными. Почти год о деле украинского вингера не было никаких новостей. Но недавно Футбольная Ассоциация Англии объявила срок дисквалификации игрока, который составил четыре года. 

Что Шевченко сказал о деле Мудрика

Ранее появились слухи о том, что сборная Украины может быть причастна к тому, что в организм Михаила Мудрика попал запрещенный препарат мельдоний. Андрей Шевченко опроверг эту вероятность и заверил, что УАФ сотрудничает с юристами вингера, отвечает на все запросы и тоже стремится доказать невиновность игрока. 

"В ближайшее время Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию. Надеемся, будет принято справедливое решение и срок дисквалификации сократят", — заявил Шевченко. 

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о тому, куда первым делом отправился Александр Усик сразу после боя в Египте. 

Также Новини.LIVE цитировали Рико Верхувена, который раскритиковал судью и объявил о завершении карьеры. 

Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Андрей Шевченко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации