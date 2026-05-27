Шевченко оценил дисквалификацию Мудрика

Михаил Мудрик на фоне Андрея Шевченко. Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко впервые откровенно ответил на вопросы по поводу одного из скандалов с национальной командой. Речь о дисквалификации Михаила Мудрика. Футболист вернется на поле только через несколько лет.

Шевченко назвал УАФ заинтересованной стороной в этом вопросе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".

Две допинг-пробы, которые сдал Михаил Мудрик, оказались положительными. Почти год о деле украинского вингера не было никаких новостей. Но недавно Футбольная Ассоциация Англии объявила срок дисквалификации игрока, который составил четыре года.

Что Шевченко сказал о деле Мудрика

Ранее появились слухи о том, что сборная Украины может быть причастна к тому, что в организм Михаила Мудрика попал запрещенный препарат мельдоний. Андрей Шевченко опроверг эту вероятность и заверил, что УАФ сотрудничает с юристами вингера, отвечает на все запросы и тоже стремится доказать невиновность игрока.

"В ближайшее время Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию. Надеемся, будет принято справедливое решение и срок дисквалификации сократят", — заявил Шевченко.

