Главная Спорт Стали известны детали решения FA о дисквалификации Мудрика

Стали известны детали решения FA о дисквалификации Мудрика

Дата публикации 2 мая 2026 14:37
Мудрик дисквалифицировали в январе, но игрок подал апелляцию
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала вингера "Челси" Михаила Мудрика еще в январе. Информация о санкции длительное время оставалась закрытой. О решении знали лишь представители окружения игрока и ограниченный круг сотрудников клуба.

Эти данные были подтверждены британскими СМИ, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Конфиденциальность объясняется правилами антидопинговой программы FA. Все этапы расследования проходят без публичного раскрытия деталей. Ранее сообщалось, что срок дисквалификации Михаила Мудрика может составлять до четырех лет. В феврале 2026 года футболист подал апелляцию в CAS.

Детали допинг-дела 

Запрещенное вещество мельдоний было обнаружено в пробе игрока в декабре 2024 года. Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле в официальном матче в ноябре 2024 года. Тогда "Челси" обыграл "Хайденхайм" со счетом 2:0 в Лиге конференций. В той игре украинский футболист отметился забитым мячом.

Рассмотрение апелляции продолжается, окончательное решение по делу пока не принято. Ситуация остается одной из наиболее обсуждаемых в контексте антидопинговых расследований в футболе. Возможные последствия зависят от итогового вердикта CAS.  

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Реклама

