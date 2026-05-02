Головна Спорт Стали відомі деталі рішення FA про дискваліфікацію Мудрика

Стали відомі деталі рішення FA про дискваліфікацію Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 14:37
Мудрика дискваліфікували в січні, але гравець подав апеляцію
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала вінгера "Челсі" Михайла Мудрика ще в січні. Інформація про санкції тривалий час залишалася закритою. Про рішення знали лише представники оточення гравця та обмежене коло співробітників клубу.

Ці дані були підтверджені британськими ЗМІ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Конфіденційність пояснюється правилами антидопінгової програми FA. Усі етапи розслідування проходять без публічного розкриття деталей. Раніше повідомлялося, що термін дискваліфікації Михайла Мудрика може становити до чотирьох років. У лютому 2026 року футболіст подав апеляцію в CAS.

Деталі допінг-справи

Заборонену речовину мельдоній було виявлено в пробі гравця в грудні 2024 року. Востаннє Михайло Мудрик виходив на поле в офіційному матчі в листопаді 2024 року. Тоді "Челсі" обіграв "Гайденгайм" із рахунком 2:0 у Лізі конференцій. У тій грі український футболіст відзначився забитим м'ячем.

Розгляд апеляції триває, остаточного рішення у справі поки що не ухвалено. Ситуація залишається однією з найбільш обговорюваних у контексті антидопінгових розслідувань у футболі. Можливі наслідки залежать від підсумкового вердикту CAS.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що нападник збірної України Данило Сікан може повернутися в УПЛ.

Також Новини.LIVE писали про рішення захисника Олександра Караваєва не переходити з "Динамо" в "Шахтар".

Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
