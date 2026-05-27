Шевченко оцінив дискваліфікацію Мудрика

Михайло Мудрик на тлі Андрія Шевченка. Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко вперше відверто відповів на запитання щодо одного зі скандалів із національною командою. Мова про дискваліфікацію Михайла Мудрика. Футболіст повернеться на поле тільки через кілька років.

Шевченко назвав УАФ зацікавленою стороною в цьому питанні, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

Дві допінг-проби, які здав Михайло Мудрик, виявилися позитивними. Майже рік про справу українського вінгера не було жодних новин. Але нещодавно Футбольна Асоціація Англії оголосила термін дискваліфікації гравця, який склав чотири роки.

Що Шевченко сказав про справу Мудрика

Раніше з'явилися чутки про те, що збірна України може бути причетна до того, що в організм Михайла Мудрика потрапив заборонений препарат мельдоній. Андрій Шевченко спростував цю ймовірність і запевнив, що УАФ співпрацює з юристами вінгера, відповідає на всі запити і теж прагне довести невинність гравця.

"Найближчим часом Спортивний арбітражний суд у Лозанні розгляне апеляцію. Сподіваємося, буде ухвалено справедливе рішення і термін дискваліфікації скоротять", — заявив Шевченко.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, куди насамперед вирушив Олександр Усик одразу після бою в Єгипті.

Також Новини.LIVE цитували Ріко Верхувена, який розкритикував суддю та оголосив про завершення кар'єри.