Украинские футболисты получат поддержку из Хорватии

Мариян Кустич (слева) и Андрей Шевченко. Фото: Arhiva HNS

Украинская ассоциация футбола подписала соглашение о сотрудничестве с Хорватским футбольным союзом. Документ оформлен в Ванкувере во время 76-го Конгресса ФИФА. Подписи под соглашением поставили Андрей Шевченко и Мариян Кустич.

Договор направлен на развитие молодых футболистов и тренеров, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Сотрудничество предусматривает проведение совместных программ подготовки. Планируется организация образовательных, технических и спортивных мероприятий. Основная часть активности будет проходить на базе инфраструктуры хорватской стороны, Андрей Шевченко подписал соответствующий документ.

Что предусматривает соглашение Украины с Хорватией

Инициатива стала продолжением уже существующих контактов между федерациями. В рамках соглашения украинские игроки и тренеры смогут участвовать в совместных проектах. Программы ориентированы на повышение квалификации и обмен опытом.

Также договором межлу УАФ и ее хорватскими коллегами предусмотрено проведение тренировочных сборов и обучающих курсов. Сроки реализации и детали мероприятий будут уточняться дополнительно.

