Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко подписал важное соглашение с главой Федерации футбола Хорватии

Шевченко подписал важное соглашение с главой Федерации футбола Хорватии

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 09:37
Украинские футболисты получат поддержку из Хорватии
Мариян Кустич (слева) и Андрей Шевченко. Фото: Arhiva HNS

Украинская ассоциация футбола подписала соглашение о сотрудничестве с Хорватским футбольным союзом. Документ оформлен в Ванкувере во время 76-го Конгресса ФИФА. Подписи под соглашением поставили Андрей Шевченко и Мариян Кустич.

Договор направлен на развитие молодых футболистов и тренеров, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Сотрудничество предусматривает проведение совместных программ подготовки. Планируется организация образовательных, технических и спортивных мероприятий. Основная часть активности будет проходить на базе инфраструктуры хорватской стороны, Андрей Шевченко подписал соответствующий документ. 

Что предусматривает соглашение Украины с Хорватией

Инициатива стала продолжением уже существующих контактов между федерациями. В рамках соглашения украинские игроки и тренеры смогут участвовать в совместных проектах. Программы ориентированы на повышение квалификации и обмен опытом.

Также договором межлу УАФ и ее хорватскими коллегами предусмотрено проведение тренировочных сборов и обучающих курсов. Сроки реализации и детали мероприятий будут уточняться дополнительно. 

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE представили новую яркую фотосессии супруги украинского боксера Александра Усика. 

Также Новини.LIVE писали, что будущий соперник чемпиона мира по боксу Рико Верхувен повредил лицо во время тренировки. 

УАФ Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации