Украинские футболисты получат поддержку из Хорватии

Шевченко подписал важное соглашение с главой Федерации футбола Хорватии
Украинская ассоциация футбола подписала соглашение о сотрудничестве с Хорватским футбольным союзом. Документ оформлен в Ванкувере во время 76-го Конгресса ФИФА. Подписи под соглашением поставили Андрей Шевченко и Мариян Кустич.
Договор направлен на развитие молодых футболистов и тренеров, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Сотрудничество предусматривает проведение совместных программ подготовки. Планируется организация образовательных, технических и спортивных мероприятий. Основная часть активности будет проходить на базе инфраструктуры хорватской стороны, Андрей Шевченко подписал соответствующий документ.
Что предусматривает соглашение Украины с Хорватией
Инициатива стала продолжением уже существующих контактов между федерациями. В рамках соглашения украинские игроки и тренеры смогут участвовать в совместных проектах. Программы ориентированы на повышение квалификации и обмен опытом.
Также договором межлу УАФ и ее хорватскими коллегами предусмотрено проведение тренировочных сборов и обучающих курсов. Сроки реализации и детали мероприятий будут уточняться дополнительно.
Ранее Новини.LIVE представили новую яркую фотосессии супруги украинского боксера Александра Усика.
Также Новини.LIVE писали, что будущий соперник чемпиона мира по боксу Рико Верхувен повредил лицо во время тренировки.