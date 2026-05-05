Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко підписав важливу угоду з головою Федерації футболу Хорватії

Шевченко підписав важливу угоду з головою Федерації футболу Хорватії

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 09:37
Українські футболісти отримають підтримку з Хорватії
Маріян Кустич (ліворуч) та Андрій Шевченко. Фото: Arhiva HNS

Українська асоціація футболу підписала угоду про співпрацю з Хорватським футбольним союзом. Документ оформлено у Ванкувері під час 76-го Конгресу ФІФА. Підписи під угодою поставили Андрій Шевченко та Маріян Кустич.

Договір спрямований на розвиток молодих футболістів і тренерів, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Співпраця передбачає проведення спільних програм підготовки. Планується організація освітніх, технічних і спортивних заходів. Основна частина активності відбуватиметься на базі інфраструктури хорватської сторони, Андрій Шевченко підписав відповідний документ.

Що передбачає угода України з Хорватією

Ініціатива стала продовженням уже наявних контактів між федераціями. У межах угоди українські гравці та тренери зможуть брати участь у спільних проєктах. Програми орієнтовані на підвищення кваліфікації та обмін досвідом.

Також договором між УАФ та її хорватськими колегами передбачено проведення тренувальних зборів та навчальних курсів. Терміни реалізації та деталі заходів будуть уточнюватися додатково.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE представили нову яскраву фотосесію дружини українського боксера Олександра Усика.

Також Новини.LIVE писали, що майбутній суперник чемпіона світу з боксу Ріко Верхувен пошкодив обличчя під час тренування.

УАФ Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації