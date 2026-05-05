Українські футболісти отримають підтримку з Хорватії

Маріян Кустич (ліворуч) та Андрій Шевченко. Фото: Arhiva HNS

Українська асоціація футболу підписала угоду про співпрацю з Хорватським футбольним союзом. Документ оформлено у Ванкувері під час 76-го Конгресу ФІФА. Підписи під угодою поставили Андрій Шевченко та Маріян Кустич.

Договір спрямований на розвиток молодих футболістів і тренерів, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Співпраця передбачає проведення спільних програм підготовки. Планується організація освітніх, технічних і спортивних заходів. Основна частина активності відбуватиметься на базі інфраструктури хорватської сторони, Андрій Шевченко підписав відповідний документ.

Що передбачає угода України з Хорватією

Ініціатива стала продовженням уже наявних контактів між федераціями. У межах угоди українські гравці та тренери зможуть брати участь у спільних проєктах. Програми орієнтовані на підвищення кваліфікації та обмін досвідом.

Також договором між УАФ та її хорватськими колегами передбачено проведення тренувальних зборів та навчальних курсів. Терміни реалізації та деталі заходів будуть уточнюватися додатково.

