Повернення Ломаченка: коли бій і хто став суперником

Ломаченко дізнався ім'я майбутнього суперника після повернення в бокс
Оголошення про повернення Василя Ломаченка у професійний бокс може стати тріумфальним. Уже відомі суперники, яких колишній чемпіон світу може отримати найближчим часом. Його вихід на ринг має відбутися у 2026 році.
Ломаченко отримає можливість поборотися за чемпіонський пояс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.
Український боксер Василь Ломаченко вже обрав наступного суперника. Ним має стати 37-річний філіппінський спортсмен Чарлі Суарес. Це протистояння відкриє колишньому чемпіону світу можливість завоювати пояс. Однак поєдинок стане можливим не раніше осені.
Хто такий Чарлі Суарес
Новий суперник Василя Ломаченка виступає на професійному рівні з 2019 року. Учасник Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перемагав у багатьох турнірах Південно-Східної Азії.
Однак 11 липня на Чарлі Суареса чекає бій із Мануелем Авілою. Після цього філіппінець повинен буде відновитися, після чого розпочне підготовку поєдинку з українцем.
Також ймовірним суперником Василя Ломаченка є Емануель Наваррете, однак шанси на те, що таке протистояння відбудеться раніше весни наступного року, є низькими. А ось переговори з представниками Джервонти Девіса не підтвердилися.
Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів навесні 2024 року. У ньому він здобув перемогу над Джорджем Камбососом.
