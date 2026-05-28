Повернення Ломаченка: коли бій і хто став суперником

Василь Ломаченко перед боєм. Фото: James Chance/Getty Images

Оголошення про повернення Василя Ломаченка у професійний бокс може стати тріумфальним. Уже відомі суперники, яких колишній чемпіон світу може отримати найближчим часом. Його вихід на ринг має відбутися у 2026 році.

Ломаченко отримає можливість поборотися за чемпіонський пояс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

Український боксер Василь Ломаченко вже обрав наступного суперника. Ним має стати 37-річний філіппінський спортсмен Чарлі Суарес. Це протистояння відкриє колишньому чемпіону світу можливість завоювати пояс. Однак поєдинок стане можливим не раніше осені.

Чарлі Суарес під час тренування. Фото: instagram.com/charlysuarez814/

Хто такий Чарлі Суарес

Новий суперник Василя Ломаченка виступає на професійному рівні з 2019 року. Учасник Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перемагав у багатьох турнірах Південно-Східної Азії.

Однак 11 липня на Чарлі Суареса чекає бій із Мануелем Авілою. Після цього філіппінець повинен буде відновитися, після чого розпочне підготовку поєдинку з українцем.

Читайте також:

Також ймовірним суперником Василя Ломаченка є Емануель Наваррете, однак шанси на те, що таке протистояння відбудеться раніше весни наступного року, є низькими. А ось переговори з представниками Джервонти Девіса не підтвердилися.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів навесні 2024 року. У ньому він здобув перемогу над Джорджем Камбососом.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про здивування Ріко Верхувена, якого здивував один епізод під час бою з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE цитували Андрія Шевченка, який назвав свою зарплату і розповів, де платить податки.