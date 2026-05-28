Возвращение Ломаченко: когда бой и кто стал соперником

Объявление о возвращении Василия Ломаченко в профессиональный бокс может стать триумфальным. Уже известны соперники, которых бывший чемпион мира может получить в ближайшее время. Его выход на ринг должен состояться в 2026 году.

Ломаченко получит возможность побороться за чемпионский пояс, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.

Украинский боксер Василий Ломаченко уже выбрал следующего соперника. Им должен стать 37-летний филлипинский спортсмен Чарли Суарес. Это противостоние откроет бывшему чемпиону мира возможность завоевать пояс. Однако поединок станет возможным не раньше осени.

Кто такой Чарли Суарес

Новый соперник Василия Ломаченко выступает на профессиональном уровне с 2019 года. Участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро побеждал во многих турнирах Юго-Восточной Азии.

Однако 11 июля Чарли Суареса ждет бой с Мануэлем Авилой. После этого филиппинец должен будет восстановиться, после чего приступит к подготовке поединка с украинцем.

Также предполагаемым соперником Василия Ломаченко является Эмануэль Наваррете, однако шансы на то, что такое противостояние состоится раньше весны следующего года, являются низкими. А вот переговоры с представителями Джервонты Дэвиса не подтвердились.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел весной 2024 года. В нем он одержал победу над Джорджем Камбососом.

