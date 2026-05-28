Главная Спорт Ломаченко узнал имя будущего соперника после возвращения в бокс

Дата публикации 28 мая 2026 12:31
Возвращение Ломаченко: когда бой и кто стал соперником
Василий Ломаченко перед боем. Фото: James Chance/Getty Images

Объявление о возвращении Василия Ломаченко в профессиональный бокс может стать триумфальным. Уже известны соперники, которых бывший чемпион мира может получить в ближайшее время. Его выход на ринг должен состояться в 2026 году. 

Ломаченко получит возможность побороться за чемпионский пояс, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene

Украинский боксер Василий Ломаченко уже выбрал следующего соперника. Им должен стать 37-летний филлипинский спортсмен Чарли Суарес. Это противостоние откроет бывшему чемпиону мира возможность завоевать пояс. Однако поединок станет возможным не раньше осени. 

Чарли Суарес
Чарли Суарес во время тренировки. Фото: instagram.com/charlysuarez814/

Кто такой Чарли Суарес 

Новый соперник Василия Ломаченко выступает на профессиональном уровне с 2019 года. Участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро побеждал во многих турнирах Юго-Восточной Азии. 

Однако 11 июля Чарли Суареса ждет бой с Мануэлем Авилой. После этого филиппинец должен будет восстановиться, после чего приступит к подготовке поединка с украинцем. 

Также предполагаемым соперником Василия Ломаченко является Эмануэль Наваррете, однако шансы на то, что такое противостояние состоится раньше весны следующего года, являются низкими. А вот переговоры с представителями Джервонты Дэвиса не подтвердились. 

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел весной 2024 года. В нем он одержал победу над Джорджем Камбососом

спорт бокс Василий Ломаченко
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
