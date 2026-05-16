Главная Спорт Экс-промоутер Ломаченко назвал причины возвращения боксера в ринг

Дата публикации 16 мая 2026 17:07
Арум высказался о возможном возвращении Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Промоутер Top Rank Боб Арум прокомментировал информацию о возможном возвращении бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Украинец может провести бой осенью.

Решение Ломаченко Арум прокомментировал в комментарии FightHype, сообщил портал Новини.LIVE.

Ломаченко нужны деньги

По словам Арума, он не знает, в каком состоянии сейчас находится украинский боксер и сможет ли сразу конкурировать с молодыми лидерами легкого веса. В то же время функционер отметил, что Ломаченко остается одним из лучших бойцов своего поколения.

"Я не знаю, что у него с деньгами. Он заработал много денег с нами, но он живет в Украине, а там сейчас много проблем. Возможно, ему нужны деньги. Или, возможно, он просто хочет вырваться из дома", — сказал Арум.

Промоутер также назвал Ломаченко настоящим воином и отметил, что украинец олицетворяет лучшие качества профессионального бокса.

Отдельно Арума спросили, способен ли 38-летний Василий после длительной паузы драться на равных с новым поколением легкого веса, среди которых Шакур Стивенсон, Кейшон Дэвис, Абдулла Мейсон и Рэймонд Мураталла.

"Я не знаю, потерял ли что-то Ломаченко за эти два года на пенсии. Было бы неправильно строить какие-то прогнозы. Нам просто нужно подождать и увидеть", — добавил глава Top Rank.

Ранее появилась информация, что Ломаченко рассматривает возможность возвращения осенью этого года. Последний раз украинец выходил в ринг в мае 2024 года, когда досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

За профессиональную карьеру Ломаченко провел 21 поединок, в которых одержал 18 побед и потерпел три поражения.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
