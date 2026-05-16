Арум висловився про можливе повернення Ломаченка

Промоутер Top Rank Боб Арум прокоментував інформацію про можливе повернення колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Українець може провести бій восени.

Рішення Ломаченка Арум прокоментував у коментарі FightHype, повідомив портал Новини.LIVE.

Ломаченку потрібні гроші

За словами Арума, він не знає, у якому стані зараз перебуває український боксер та чи зможе одразу конкурувати з молодими лідерами легкої ваги. Водночас функціонер наголосив, що Ломаченко залишається одним із найкращих бійців свого покоління.

"Я не знаю, що у нього з грошима. Він заробив багато грошей з нами, але він живе в Україні, а там зараз багато проблем. Можливо, йому потрібні гроші. Або, можливо, він просто хоче вирватися з дому", — сказав Арум.

Промоутер також назвав Ломаченка справжнім воїном та зазначив, що українець уособлює найкращі якості професійного боксу.

Окремо Арума запитали, чи здатен 38-річний Василь після тривалої паузи битися на рівних із новим поколінням легкої ваги, серед яких Шакур Стівенсон, Кейшон Девіс, Абдулла Мейсон та Реймонд Мураталла.

"Я не знаю, чи втратив щось Ломаченко за ці два роки на пенсії. Було б неправильно будувати якісь прогнози. Нам просто потрібно почекати й побачити", — додав глава Top Rank.

Раніше з’явилася інформація, що Ломаченко розглядає можливість повернення восени цього року. Востаннє українець виходив у ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.

За професійну кар’єру Ломаченко провів 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог та зазнав трьох поразок.

