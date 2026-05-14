Кішон Девіс викликав Ломаченка на бій і готовий приїхати в Україну

Американський боксер Кішон Девіс викликав Василя Ломаченка на поєдинок після появи інформації про повернення українця на ринг. Раніше менеджер ексчемпіона Егіс Клімас повідомив, що команда українця працює над організацією бою вже цієї осені. Повернення колишнього чемпіона світу викликало великий інтерес серед провідних боксерів легкої ваги.

Кішон Девіс звернувся до Ломаченка з пропозицією провести перший бій після відновлення кар'єри саме проти нього, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fightclub.

Американець заявив, що готовий приїхати в Україну заради організації поєдинку. Кішон Девіс також нагадав про свою перемогу над Денисом Берінчиком, якого він нокаутував у лютому 2025 року та відібрав пояс WBO в легкій вазі.

Один із найперспективніших боксерів США

Кішону Девісу 27 років. Американець залишається непереможеним на професійному рингу та має рекорд 14 перемог, 1 нічию та 10 нокаутів. Після перемоги над Берінчиком Девіс став одним із найшвидших чемпіонів світу в історії легкої ваги, повторивши досягнення Оскара Де Ла Хойї. У січні 2026 року американець технічним нокаутом переміг Джамейна Ортіса.

У травні Девіс має провести реванш проти Нахіра Олбрайта. Перший поєдинок між боксерами відбувся восени 2023 року і завершився перемогою американця рішенням суддів, проте пізніше навколо бою виник скандал після позитивного допінг-тесту Девіса на марихуану. Що стосується Василя Ломаченка, українець не виходив на ринг з 2025 року після оголошення про завершення кар'єри.

