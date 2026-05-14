Кишон Дэвис вызвал Ломаченко на бой и готов приехать в Украину

Кишон Дэвис во время тренировки. Фото: instagram.com/keyshawndavis/

Американский боксер Кишон Дэвис вызвал Василия Ломаченко на поединок после появления информации о возвращении украинца на ринг. Ранее менеджер экс-чемпиона Эгис Климас сообщил, что команда украинца работает над организацией боя уже этой осенью. Возвращение бывшего чемпиона мира вызвало большой интерес среди ведущих боксеров легкого веса.

Кишон Дэвис обратился к Ломаченко с предложением провести первый бой после возобновления карьеры именно против него, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fightclub.

Американец заявил, что готов приехать в Украину ради организации поединка. Кишон Дэвис также напомнил о своей победе над Денисом Беринчиком, которого он нокаутировал в феврале 2025 года и отобрал пояс WBO в легком весе.

Один из самых перспективных боксеров США

Кишону Дэвису 27 лет. Американец остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет рекорд 14 побед, 1 ничью и 10 нокаутов. После победы над Беринчиком Дэвис стал одним из самых быстрых чемпионов мира в истории легкого веса, повторив достижение Оскара Де Ла Хойи. В январе 2026 года американец техническим нокаутом победил Джамейна Ортиса.

В мае Дэвис должен провести реванш против Нахира Олбрайта. Первый поединок между боксерами состоялся осенью 2023 года и завершился победой американца решением судей, однако позже вокруг боя возник скандал после положительного допинг-теста Дэвиса на марихуану. Что касается Василия Ломаченко, украинец не выходил на ринг с 2025 года после объявления о завершении карьеры.

