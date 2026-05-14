Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Обидчик Беринчика вызвал Ломаченко на бой

Обидчик Беринчика вызвал Ломаченко на бой

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 15:41
Кишон Дэвис вызвал Ломаченко на бой и готов приехать в Украину
Кишон Дэвис во время тренировки. Фото: instagram.com/keyshawndavis/

Американский боксер Кишон Дэвис вызвал Василия Ломаченко на поединок после появления информации о возвращении украинца на ринг. Ранее менеджер экс-чемпиона Эгис Климас сообщил, что команда украинца работает над организацией боя уже этой осенью. Возвращение бывшего чемпиона мира вызвало большой интерес среди ведущих боксеров легкого веса.

Кишон Дэвис обратился к Ломаченко с предложением провести первый бой после возобновления карьеры именно против него, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fightclub.

Американец заявил, что готов приехать в Украину ради организации поединка. Кишон Дэвис также напомнил о своей победе над Денисом Беринчиком, которого он нокаутировал в феврале 2025 года и отобрал пояс WBO в легком весе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Один из самых перспективных боксеров США

Кишону Дэвису 27 лет. Американец остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет рекорд 14 побед, 1 ничью и 10 нокаутов. После победы над Беринчиком Дэвис стал одним из самых быстрых чемпионов мира в истории легкого веса, повторив достижение Оскара Де Ла Хойи. В январе 2026 года американец техническим нокаутом победил Джамейна Ортиса.

В мае Дэвис должен провести реванш против Нахира Олбрайта. Первый поединок между боксерами состоялся осенью 2023 года и завершился победой американца решением судей, однако позже вокруг боя возник скандал после положительного допинг-теста Дэвиса на марихуану. Что касается Василия Ломаченко, украинец не выходил на ринг с 2025 года после объявления о завершении карьеры. 

Читайте также:

Напомним, ранее невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала кадры новой соблазнительной фотосессии. 

Также Новини.LIVE писали о настоящей причине, по которой Алексей Гуцуляк решил продолжить карьеру в Украине.  

бокс Василий Ломаченко Кишон Дэвис
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации