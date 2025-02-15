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Кишон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика

15 февраля 2025 06:40
Алексей Паламарчук - Редактор
Беринчик — Дэвис: кто победил в поединке, результат боя
Американский боксер Кишон Дэвис. Фото: x.com/bagworksports
Алексей Паламарчук - Редактор

В Нью-Йорке завершился вечер бокса, центральным событием которого был поединок Беринчик — Дэвис. Для украинских фанатов он принес плохие новости. 

Американец Кишон Дэвис в драматическом бою нокаутом победил украинца Дениса Беринчика, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для этого ему понадобились всего четыре раунда. Беринчик до этого побывал в нокдауне.

Как прошел поединок Беринчик — Дэвис

С самого начала американец захватил инициативу на ринге. Через некоторое время он отправил Дениса Беринчика в нокдаун.

Украинец поднялся, но смог выстоять лишь до четвертого раунда.

Таким образом, Денис Беринчик теряет пояс чемпиона мира по версии WBO.

Напомним, украинский чемпион Александр Усик рассказал о наиболее сложном сопернике в карьере.

Киевское "Динамо" хочет получить за своего молодого игрока космические 20 миллионов евро.

Известный игрок сборной Украины собирается получить испанское гражданство. Он объяснил, почему.

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