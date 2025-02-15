Беринчик — Дэвис: кто победил в поединке, результат боя

Американский боксер Кишон Дэвис. Фото: x.com/bagworksports

В Нью-Йорке завершился вечер бокса, центральным событием которого был поединок Беринчик — Дэвис. Для украинских фанатов он принес плохие новости.

Американец Кишон Дэвис в драматическом бою нокаутом победил украинца Дениса Беринчика, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для этого ему понадобились всего четыре раунда. Беринчик до этого побывал в нокдауне.

Keyshawn Davis knocks Denys Berinchyk with a body shot sum slight 😭🤯🥊



Кейшон Дэвис нокаутирует Денниса Беринчика pic.twitter.com/DLrwQ82eYp - Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) 15 февраля 2025 года

Как прошел поединок Беринчик — Дэвис

С самого начала американец захватил инициативу на ринге. Через некоторое время он отправил Дениса Беринчика в нокдаун.

Украинец поднялся, но смог выстоять лишь до четвертого раунда.

Таким образом, Денис Беринчик теряет пояс чемпиона мира по версии WBO.

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