Беринчик — Дэвис: кто победил в поединке, результат боя

Кишон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика
В Нью-Йорке завершился вечер бокса, центральным событием которого был поединок Беринчик — Дэвис. Для украинских фанатов он принес плохие новости.
Американец Кишон Дэвис в драматическом бою нокаутом победил украинца Дениса Беринчика, сообщает портал Новини.LIVE.
Для этого ему понадобились всего четыре раунда. Беринчик до этого побывал в нокдауне.
Keyshawn Davis knocks Denys Berinchyk with a body shot sum slight 😭🤯🥊- Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) 15 февраля 2025 года
Кейшон Дэвис нокаутирует Денниса Беринчика pic.twitter.com/DLrwQ82eYp
Как прошел поединок Беринчик — Дэвис
С самого начала американец захватил инициативу на ринге. Через некоторое время он отправил Дениса Беринчика в нокдаун.
Украинец поднялся, но смог выстоять лишь до четвертого раунда.
Таким образом, Денис Беринчик теряет пояс чемпиона мира по версии WBO.
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