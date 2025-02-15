Берінчик — Девіс: хто переміг у поєдинку

Американський боксер Кішон Девіс. Фото: x.com/bagworksports

У Нью-Йорку завершився вечір боксу, центральною подією якого був поєдинок Берінчик — Девіс. Для українських фанатів він приніс погані новини.

Американець Кішон Девіс у драматичному бою нокаутом переміг українця Дениса Берінчика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для цього йому знадобилися всього чотири раунди. Берінчик до цього побував у нокдауні.

Keyshawn Davis knocks Denys Berinchyk with a body shot sum slight 😭🤯🥊



Кейшон Девіс нокаутує Денніса Берінчика pic.twitter.com/DLrwQ82eYp — Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) February 15, 2025

Як пройшов поєдинок Берінчик — Девіс

З самого початку американець захопив ініціативу на ринзі. Через деякий час він відправив Дениса Берінчика у нокдаун.

Українець піднявся, але зміг вистояти лише до четвертого раунду.

Таким чином, Денис Берінчик втрачає пояс чемпіона світу за версією WBO.

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