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Кішон Девіс нокаутував Дениса Берінчика

15 лютого 2025 06:40
Олексій Паламарчук - Редактор
Берінчик — Девіс: хто переміг у поєдинку
Американський боксер Кішон Девіс. Фото: x.com/bagworksports
Олексій Паламарчук - Редактор

У Нью-Йорку завершився вечір боксу, центральною подією якого був поєдинок Берінчик — Девіс. Для українських фанатів він приніс погані новини. 

Американець Кішон Девіс у драматичному бою нокаутом переміг українця Дениса Берінчика, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Для цього йому знадобилися всього чотири раунди. Берінчик до цього побував у нокдауні. 

Як пройшов поєдинок Берінчик — Девіс

З самого початку американець захопив ініціативу на ринзі. Через деякий час він відправив Дениса Берінчика у нокдаун. 

Українець піднявся, але зміг вистояти лише до четвертого раунду. 

Таким чином, Денис Берінчик втрачає пояс чемпіона світу за версією WBO. 

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