Ломаченко может провести бои против двух топовых соперников

Украинский легковес Василий Ломаченко может получить сразу двух громких соперников после возвращения на профессиональный ринг. Среди потенциальных соперников украинца называют Эмануэля Наваррете и Джервонту Дэвиса.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на американского инсайдера Майка Коппинджера.

Ломаченко может вернуться на ринг осенью

По информации источника, Ломаченко рассматривает вариант с поединком против мексиканца Наваррете, после чего украинец может встретиться с одним из самых популярных боксеров мира Джервонтой Дэвисом.

Сейчас эта информация не является официально подтвержденной, однако Коппинджер считается одним из самых авторитетных инсайдеров в мировом боксе и регулярно получает данные от промоутеров и команд спортсменов.

Возвращение Ломаченко на ринг предварительно планируется на осень. Украинец не выходил на ринг после победы над Джордж Камбососом, благодаря которой завоевал титул чемпиона мира в легком весе.

Наваррете является действующим чемпионом мира и известен агрессивным стилем боя. Ранее он проигрывал Денису Беринчику.

Дэвис, в свою очередь, остается одним из самых кассовых американских боксеров современности и обладателем мощного удара. Однако в последнее время у него возникли проблемы с законом из-за обвинений в избиении своей девушки.

