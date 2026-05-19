Ломаченко може провести бої проти двох топових суперників

Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Український легковаговик Василь Ломаченко може отримати одразу двох гучних суперників після повернення на професійний ринг. Серед потенційних суперників українця називають Емануеля Наваррете та Джервонту Девіса.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на американського інсайдера Майка Коппінджера.

Ломаченко може повернутися на ринг восени

За інформацією джерела, Ломаченко розглядає варіант із поєдинком проти мексиканця Наваррете, після чого українець може зустрітися з одним із найпопулярніших боксерів світу Джервонтою Девісом.

Наразі ця інформація не є офіційно підтвердженою, однак Коппінджер вважається одним із найбільш авторитетних інсайдерів у світовому боксі та регулярно отримує дані від промоутерів і команд спортсменів.

Повернення Ломаченка на ринг попередньо планується на осінь. Українець не виходив на ринг після перемоги над Джордж Камбосос, завдяки якій завоював титул чемпіона світу у легкій вазі.

Наваррете є чинним чемпіоном світу та відомий агресивним стилем бою. Раніше він програвав Денису Берінчику.

Девіс, своєю чергою, залишається одним із найкасовіших американських боксерів сучасності та володарем потужного удару. Однак останнім часом у нього виникли проблеми із законом через звинувачення у побитті своєї дівчини.

