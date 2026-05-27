Красюк пояснив, чому перемога Усика над Верхувеном не вразила

Олександр Усик під час виходу на ринг.

Нідерландець Ріко Верхувен доставив багато проблем Олександру Усику під час бою в Єгипті. Чемпіон насилу захистив свої пояси. З кожним поєдинком українець виглядає менш переконливим.

Такою думкою поділився колишній менеджер чемпіона Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу "talkSPORT Boxing", повідомляють Новини.LIVE.

Олександр Красюк підтвердив, що досі спілкується зі своїм колишнім клієнтом, але не вважає себе в праві давати будь-які поради Олександру Усику. Промоутер знайомий із новим тренером боксера Єгором Голубом, який замінив Юрія Ткаченка. Він заявив, що в підготовці до боїв і в тренуваннях чемпіона нічого не змінилося.

Олександр Усик під час бою.

Із чим пов'язані проблеми Усика

Багато вболівальників та експертів звернули увагу, що українець був не настільки переконливий у поєдинку з Ріко Верхувеном, як у попередніх боях. Олександр Красюк зазначив, що Олександр Усик виконує набагато менший обсяг роботи ногами, ніж раніше. До того ж, вік українця теж починає даватися взнаки. У 39 років будь-який спортсмен може втомитися.

Олександр Красюк заявив, що порадив би чемпіону завершити кар'єру ще до бою з Ріко Верхувеном. Сам Олександр Усик збирається провести ще два поєдинки. Майбутній суперник українця стане відомий пізніше.

