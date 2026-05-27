Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Красюк пояснив причину непереконливої форми Усика в бою з Верхувеном

Красюк пояснив причину непереконливої форми Усика в бою з Верхувеном

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 14:15
Красюк пояснив, чому перемога Усика над Верхувеном не вразила
Олександр Усик під час виходу на ринг. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Нідерландець Ріко Верхувен доставив багато проблем Олександру Усику під час бою в Єгипті. Чемпіон насилу захистив свої пояси. З кожним поєдинком українець виглядає менш переконливим.

Такою думкою поділився колишній менеджер чемпіона Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу "talkSPORT Boxing", повідомляють Новини.LIVE.

Олександр Красюк підтвердив, що досі спілкується зі своїм колишнім клієнтом, але не вважає себе в праві давати будь-які поради Олександру Усику. Промоутер знайомий із новим тренером боксера Єгором Голубом, який замінив Юрія Ткаченка. Він заявив, що в підготовці до боїв і в тренуваннях чемпіона нічого не змінилося.

Александр Усик
Олександр Усик під час бою. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Із чим пов'язані проблеми Усика

Багато вболівальників та експертів звернули увагу, що українець був не настільки переконливий у поєдинку з Ріко Верхувеном, як у попередніх боях. Олександр Красюк зазначив, що Олександр Усик виконує набагато менший обсяг роботи ногами, ніж раніше. До того ж, вік українця теж починає даватися взнаки. У 39 років будь-який спортсмен може втомитися.

Олександр Красюк заявив, що порадив би чемпіону завершити кар'єру ще до бою з Ріко Верхувеном. Сам Олександр Усик збирається провести ще два поєдинки. Майбутній суперник українця стане відомий пізніше.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про оцінку Ріко Верхувеном роботи судді в протистоянні з Олександром Усиком.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про заяву Володимира Кличка з приводу можливого повернення в професійний бокс.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Олександр Усик бокс Олександр Красюк
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації