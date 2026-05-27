Красюк объяснил, почему победа Усика над Верхувеном не впечатлила

Александр Усик во время выхода на ринг. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Нидерландец Рико Верхувен доставил много проблем Александру Усику во время боя в Египте. Чемпион с трудом защитил свои пояса. С каждым поединком украинец выглядит менее убедительным.

Таким мнением поделился бывший менеджер чемпиона Александр Красюк в интервью YouTube-каналу "talkSPORT Boxing", сообщают Новини.LIVE.

Александр Красюк подтвердил, что до сих пор общается со своим бывшим клиентом, но не считает себя в праве давать какие-либо советы Александру Усику. Промоутер знаком с новым тренером боксера Егором Голубом, который заменил Юрия Ткаченко. Он заявил, что в подготовке к боям и в тренировках чемпиона ничего не изменилось.

С чем связаны проблемы Усика

Многие болельщики и эксперты обратили внимание, что украинец был не столь убедителен в поединке с Рико Верхувеном, как в предыдущих боях. Александр Красюк отметил, что Александр Усик выполняет гораздо меньший объем работы ногами, чем раньше. К тому же, возраст украинца тоже начинает сказываться. В 39 лет любой спортсмен может устать.

Александр Красюк заявил, что посоветовал бы чемпиону завершить карьеру еще до боя с Рико Верхувеном. Сам Александр Усик собирается провести еще два поединка. Будущий соперник украинца станет известен позже.

