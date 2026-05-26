Кличко неожиданно заговорил о возвращении в бокс

Главная Спорт Кличко признался, готов ли вернуться в профессиональный бокс

Дата публикации 26 мая 2026 20:07
Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал возможное возвращение на профессиональный ринг. Украинец признался, что до сих пор имеет мотивацию и желание боксировать даже в 50-летнем возрасте.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Наше Радио".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По словам Владимира, в последние годы он не рассматривал вариант возвращения из-за доминирования Александра Усика в супертяжелом дивизионе. При этом, у него есть желание вернуться.

"Я могу еще. Есть у меня желание? Да", — сказал Кличко.

Украинец также признался, что его мотивировал рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет. В то же время Кличко отметил, что не ставит перед собой обязательной цели вернуться на ринг ради исторического достижения.

По словам Владимира, физически и психологически он чувствует себя хорошо, а мотивация и здоровье остаются на высоком уровне. При этом бывший чемпион отметил, что не считает себя человеком, который полностью ушел из спорта.

Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения техническим нокаутом от Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, IBF и IBO. До этого он уступил Тайсону Фьюри.

За карьеру Владимир провел 69 поединков, одержал 64 победы и 53 раза побеждал нокаутом. Кличко-младший доминировал в супертяжелом дивизионе и более десяти лет был чемпионом.

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
