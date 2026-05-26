Головна Спорт Кличко зізнався, чи готовий повернутися в професійний бокс

Дата публікації: 26 травня 2026 20:07
Кличко несподівано заговорив про повернення у бокс
Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував можливе повернення на професійний ринг. Українець зізнався, що досі має мотивацію та бажання боксувати навіть у 50-річному віці.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Наше Радіо".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кличко висловився про можливий камбек

За словами Володимира, протягом останніх років він не розглядав варіант повернення через домінування Олександра Усика у надважкому дивізіоні. При цьому, у нього є бажання повернутися.

"Я можу ще. Є в мене бажання? Так", — сказав Кличко.

Українець також зізнався, що його мотивував рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у 45 років. Водночас Кличко наголосив, що не ставить перед собою обов’язкової цілі повернутися на ринг заради історичного досягнення.

За словами Володимира, фізично та психологічно він почувається добре, а мотивація та здоров’я залишаються на високому рівні. При цьому колишній чемпіон зазначив, що не вважає себе людиною, яка повністю пішла зі спорту.

Кличко завершив кар’єру у 2017 році після поразки технічним нокаутом від Ентоні Джошуа у бою за титули WBA, IBF та IBO. До цього він поступився Тайсону Ф'юрі.

За кар’єру Володимир провів 69 поєдинків, здобув 64 перемоги та 53 рази перемагав нокаутом. Кличко-молодший домінував у надважкому дивізіоні й понад десять років був чемпіоном.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
