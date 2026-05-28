Экс-звезда UFC раскритиковал Усика и бокс после боя с Верхувеном

Александр Усик после победы над Рико Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Бывший боец UFC Даррен Тилл раскритиковал победу Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. По мнению британца, украинец проигрывал поединок до остановки в 11-м раунде. Экс-боец также поставил под сомнение действия рефери и заявил, что Рико должен был получить возможность продолжить бой.

Поединок завершился техническим нокаутом за секунду до конца 11-го раунда, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал talkSPORT.

После "Вечера бокса" в Египте Даррен Тилл заявил, что стиль Рико Верхувена оказался крайне неудобным для Александра Усика. Британец отметил, что украинский чемпион не сразу сумел адаптироваться к манере соперника, пришедшего из кикбоксинга. При этом экс-боец UFC подчеркнул, что считает Усика одним из лучших боксеров современности и не связывает свою позицию с личными симпатиями к Верхувену.

Усик отправил Верхувена в нокдаун. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Тилл обвинил бокс в предвзятости

Британец считает, что украинцу "отдали победу" потому, что в случае триумфа Верхувена встал бы вопрос о целесообразности дальнейших проведений таких вечеров бокса. Тилл подчеркнул, что негативно относится к этому виду спорта и считает его "раковой опухолью".

"Я считаю, что Рико выигрывал бой. Думаю, он все еще был в поединке, когда бой остановили. Усику отдали победу, потому что иначе бокс выглядел бы смешно", — заявил Даррен Тилл.

В ночь на 24 мая Александр Усик сохранил титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе после победы над Рико Верхувеном. После поединка в сети появилось множество дискуссий о судействе и моменте остановки встречи.

