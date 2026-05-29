Усик отримав виклик, який йому доведеться прийняти

Усик отримав виклик, який йому доведеться прийняти

Дата публікації: 29 травня 2026 11:37
Усик має погодитися на бій із Кабаєлом або звільнити пояс
Олександр Усик у бою з Ріко Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги над Ріко Верхувеном одразу ж отримав кілька нових викликів. На поєдинок із ним претендує Тайсон Ф'юрі, сам нідерландський кікбоксер прагне реваншу, і навіть Джейк Пол мріє вийти на ринг з українцем.

Однак найреальнішим видається варіант з Агітом Кабаєлом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSport Boxing.

Раніше Олександр Усик уже віддав пояс WBO, яким ненадовго заволодів Фабіо Вордлі. Не виключено, що та ж доля чекає і на пояс за версією WBC. Тимчасовим титулом володіє Агіт Кабаєл, який хотів би провести поєдинок з українцем.

Агит Кабайел
Олександр Усик та Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Що Кабаєл сказав про бій з Усиком

Німецький чемпіон вважає, що чинний володар трофея відмовиться від пояса. На думку 33-річного спортсмена, Олександр Усик буде дуже ретельно вибирати суперників. Українець перебуває за крок від завершення кар'єри, і два його останні протистояння мають стати прибутковим шоу.

"Мій промоутер Френк Воррен просто зараз веде переговори з командою Олександра. Давайте почекаємо ще один тиждень. Подивимося, чи буде хоч якась відповідь від Усика. Дещо я вже зрозумів: якщо тільки нокаутувати людей і мовчати це не приведе тебе до титулу. Тому я більше не буду мовчати", — заявив Агіт.

Читайте також:

Кабаєл додав, що завжди з повагою ставиться до суперників. Він пообіцяв, що не намагатиметься образити або зачепити Усика, але мріє, щоб чемпіон погодився на бій.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що Ріко Верхувен сказав на своїй першій пресконференції після поразки від Олександра Усика.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Василь Ломаченко вже у 2026 році зможе поборотися за два чемпіонські пояси. 

Олександр Усик бокс Агіт Кабаєл
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
