Кличко потрапив до символічної збірної сезону у Франції

Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Український баскетболіст Максим Кличко отримав визнання за підсумками сезону у Франції. Центровий "Монако" потрапив до символічної п’ятірки молодіжного чемпіонату сезону-2025/26.

Про досягнення Кличка повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram гравця.

21-річний українець став одним із лідерів молодіжної команди "Монако" та регулярно демонстрував високу результативність протягом сезону.

У 25 матчах регулярного чемпіонату Кличко в середньому набирав 15,0 очка, набирав 7,5 підбирання та віддавав 1,7 передачі за 26,5 хвилини на майданчику.

Також українець показав високий відсоток реалізації двоочкових кидків — 68,2%. Точність триочкових склала 16,7%, а штрафних — 61,8%. Середній рейтинг ефективності Кличка становив 16,7.

Упродовж сезону українець не лише виступав за молодіжну команду, а й дебютував за основний склад "Монако".

Після завершення сезону стало відомо, що українець продовжить кар'єру у США. Максим ухвалив рішення виступати за команду Університету Східної Кароліни в NCAA.

Успішний сезон дозволив Кличку потрапити до символічної п’ятірки чемпіонату.

