Головна Спорт Син Віталія Кличка став одним із кращих баскетболістів чемпіонату Франції

Дата публікації: 29 травня 2026 22:16
Кличко потрапив до символічної збірної сезону у Франції
Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Український баскетболіст Максим Кличко отримав визнання за підсумками сезону у Франції. Центровий "Монако" потрапив до символічної п’ятірки молодіжного чемпіонату сезону-2025/26.

Про досягнення Кличка повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram гравця.

Максим Кличко
Результати голосування. Фото: скиншот

Кличко увійшов до символічної збірної сезону

21-річний українець став одним із лідерів молодіжної команди "Монако" та регулярно демонстрував високу результативність протягом сезону.

У 25 матчах регулярного чемпіонату Кличко в середньому набирав 15,0 очка, набирав 7,5 підбирання та віддавав 1,7 передачі за 26,5 хвилини на майданчику.

Також українець показав високий відсоток реалізації двоочкових кидків — 68,2%. Точність триочкових склала 16,7%, а штрафних — 61,8%. Середній рейтинг ефективності Кличка становив 16,7.

Читайте також:

Упродовж сезону українець не лише виступав за молодіжну команду, а й дебютував за основний склад "Монако".

Після завершення сезону стало відомо, що українець продовжить кар'єру у США. Максим ухвалив рішення виступати за команду Університету Східної Кароліни в NCAA.

Успішний сезон дозволив Кличку потрапити до символічної п’ятірки чемпіонату.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про заяву Ріко Верхувена, яку нідерландець зробив після одного з найгучніших боїв у своїй кар'єрі.

Також Новини.LIVE повідомляв про думку Ганни Різатдінової щодо внеску Олександра Усика у популяризацію спорту серед юних гімнасток України.

українські легіонери (баскетбол) Максим Кличко Монако (баскетбол)
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
