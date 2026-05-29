Кличко попал в символическую сборную сезона во Франции

Максим Кличко.

Украинский баскетболист Максим Кличко получил признание по итогам сезона во Франции. Центровой "Монако" попал в символическую пятерку молодежного чемпионата сезона-2025/26.

О достижении Кличко сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram игрока.

21-летний украинец стал одним из лидеров молодежной команды "Монако" и регулярно демонстрировал высокую результативность на протяжении сезона.

В 25 матчах регулярного чемпионата Кличко в среднем набирал 15,0 очка, набирал 7,5 подбора и отдавал 1,7 передачи за 26,5 минуты на площадке.

Также украинец показал высокий процент реализации двухочковых бросков - 68,2%. Точность трехочковых составила 16,7%, а штрафных - 61,8%. Средний рейтинг эффективности Кличко составил 16,7.

В течение сезона украинец не только выступал за молодежную команду, но и дебютировал за основной состав "Монако".

После завершения сезона стало известно, что украинец продолжит карьеру в США. Максим принял решение выступать за команду Университета Восточной Каролины в NCAA.

Успешный сезон позволил Кличко попасть в символическую пятерку чемпионата.

