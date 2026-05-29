Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сын Виталия Кличко стал одним из лучших баскетболистов чемпионата Франции

Сын Виталия Кличко стал одним из лучших баскетболистов чемпионата Франции

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 22:16
Кличко попал в символическую сборную сезона во Франции
Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Украинский баскетболист Максим Кличко получил признание по итогам сезона во Франции. Центровой "Монако" попал в символическую пятерку молодежного чемпионата сезона-2025/26.

О достижении Кличко сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram игрока.

Максим Кличко
Результаты голосования. Фото: скиншот

Кличко вошел в символическую сборную сезона

21-летний украинец стал одним из лидеров молодежной команды "Монако" и регулярно демонстрировал высокую результативность на протяжении сезона.

В 25 матчах регулярного чемпионата Кличко в среднем набирал 15,0 очка, набирал 7,5 подбора и отдавал 1,7 передачи за 26,5 минуты на площадке.

Также украинец показал высокий процент реализации двухочковых бросков - 68,2%. Точность трехочковых составила 16,7%, а штрафных - 61,8%. Средний рейтинг эффективности Кличко составил 16,7.

Читайте также:

В течение сезона украинец не только выступал за молодежную команду, но и дебютировал за основной состав "Монако".

После завершения сезона стало известно, что украинец продолжит карьеру в США. Максим принял решение выступать за команду Университета Восточной Каролины в NCAA.

Успешный сезон позволил Кличко попасть в символическую пятерку чемпионата.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о заявлении Рико Верхувена, которое голландец сделал после одного из самых громких боев в своей карьере.

Также Новини.LIVE сообщал о мнении Анны Ризатдиновой относительно вклада Александра Усика в популяризацию спорта среди юных гимнасток Украины.

украинские легионеры (баскетбол) Максим Кличко Монако (баскетбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации