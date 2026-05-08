Максим Кличко продовжить кар’єру в NCAA

Український баскетболіст Максим Кличко, який є сином мера Києва Віталія Кличка, визначився з продовженням кар’єри та виступатиме в студентській лізі NCAA. Гравець залишає французький "Монако" та переходить до команди Університету Східної Кароліни.

Про це повідомив журналіст DraftExpress Джон Чепкевич.

NEWS: Maxim Klitschko has committed to East Carolina, sources tell DraftExpress.



The 7’2” big man is averaging 14.9 points and 7.9 rebounds in a breakout French Espoirs season.



Has earned Betclic Élite minutes with AS Monaco and plays for the Ukrainian Senior National Team. — Jon Chepkevich (@JonChep) May 7, 2026

Кличко пояснив, що обрав американський університет через підхід тренерського штабу та можливості для розвитку молодих гравців у США.

"Я обрав університет через висококваліфікований персонал, який розуміє мій стиль гри і те, як я туди впишуся. Також через чудові умови та фінансові можливості, доступні в США для молодих гравців, яких немає в Європі", — сказав Максим.

Минулого сезону українець виступав за молодіжну команду "Монако" у чемпіонаті Франції, де в середньому набирав 14,9 очка та робив 7,9 підбирання за матч. Також Кличко дебютував за головну команду клубу та провів п’ять матчів на професійному рівні. У середньому він набирав 2,2 очка, 1,6 підбирання та 0,2 передачі.

За інформацією баскетбольного оглядача Олександра Прошути, Кличко мав пропозиції і від більш статусних американських університетів. Проте українець зробив ставку на команду, де зможе отримати стабільний ігровий час уже з першого сезону.

Університет Східної Кароліни виступає у конференції American. У минулому сезоні команда здобула 11 перемог у 31 матчі.

Кличко вважається одним із найперспективніших молодих українських баскетболістів та викликається до дорослої збірної України.

