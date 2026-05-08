Максим Кличко продолжит карьеру в NCAA

Максим Кличко.

Украинский баскетболист Максим Кличко, который является сыном мэра Киева Виталия Кличко, определился с продолжением карьеры и будет выступать в студенческой лиге NCAA. Игрок покидает французский "Монако" и переходит в команду Университета Восточной Каролины.

Об этом сообщил журналист DraftExpress Джон Чепкевич, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

NEWS: Максим Кличко принял обязательства перед East Carolina, сообщают источники DraftExpress.



7'2" здоровяк набирает в среднем 14,9 очка и 7,9 подбора в прорывном сезоне французского "Эспуарса".



Зарабатывал минуты в Betclic Élite в составе AS Monaco и играет за старшую сборную Украины. pic.twitter.com/maWouhHOMq - Jon Chepkevich (@JonChep) 7 мая 2026 г.

Кличко продолжит карьеру в NCAA

Кличко объяснил, что выбрал американский университет из-за подхода тренерского штаба и возможности для развития молодых игроков в США.

"Я выбрал университет из-за высококвалифицированного персонала, который понимает мой стиль игры и то, как я туда впишусь. Также из-за отличных условий и финансовых возможностей, доступных в США для молодых игроков, которых нет в Европе", — сказал Максим.

В прошлом сезоне украинец выступал за молодежную команду "Монако" в чемпионате Франции, где в среднем набирал 14,9 очка и делал 7,9 подбора за матч. Также Кличко дебютировал за главную команду клуба и провел пять матчей на профессиональном уровне. В среднем он набирал 2,2 очка, 1,6 подбора и 0,2 передачи.

По информации баскетбольного обозревателя Александра Прошуты, Кличко имел предложения и от более статусных американских университетов. Однако украинец сделал ставку на команду, где сможет получить стабильное игровое время уже с первого сезона.

Университет Восточной Каролины выступает в конференции American. В прошлом сезоне команда одержала 11 побед в 31 матче.

Кличко считается одним из самых перспективных молодых украинских баскетболистов и вызывается во взрослую сборную Украины.

