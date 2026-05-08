Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сын Кличко приостановил профи карьеру и будет выступать за вуз в США

Сын Кличко приостановил профи карьеру и будет выступать за вуз в США

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 23:31
Максим Кличко продолжит карьеру в NCAA
Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Украинский баскетболист Максим Кличко, который является сыном мэра Киева Виталия Кличко, определился с продолжением карьеры и будет выступать в студенческой лиге NCAA. Игрок покидает французский "Монако" и переходит в команду Университета Восточной Каролины.

Об этом сообщил журналист DraftExpress Джон Чепкевич, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Кличко продолжит карьеру в NCAA

Кличко объяснил, что выбрал американский университет из-за подхода тренерского штаба и возможности для развития молодых игроков в США.

"Я выбрал университет из-за высококвалифицированного персонала, который понимает мой стиль игры и то, как я туда впишусь. Также из-за отличных условий и финансовых возможностей, доступных в США для молодых игроков, которых нет в Европе", — сказал Максим.

Читайте также:

В прошлом сезоне украинец выступал за молодежную команду "Монако" в чемпионате Франции, где в среднем набирал 14,9 очка и делал 7,9 подбора за матч. Также Кличко дебютировал за главную команду клуба и провел пять матчей на профессиональном уровне. В среднем он набирал 2,2 очка, 1,6 подбора и 0,2 передачи.

По информации баскетбольного обозревателя Александра Прошуты, Кличко имел предложения и от более статусных американских университетов. Однако украинец сделал ставку на команду, где сможет получить стабильное игровое время уже с первого сезона.

Университет Восточной Каролины выступает в конференции American. В прошлом сезоне команда одержала 11 побед в 31 матче.

Кличко считается одним из самых перспективных молодых украинских баскетболистов и вызывается во взрослую сборную Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о юбилейном достижении Криштиану Роналду, который добрался до отметки в 100 голов в чемпионате Саудовской Аравии.

Также Новости.LIVE сообщал, что сын португальского футболиста заинтересовал сразу два топ-клуба Европы.

украинские легионеры (баскетбол) Максим Кличко Монако (баскетбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации